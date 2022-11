Argentína zvládla reparát proti Mexiku. Messi strelil v Katare už druhý gól

/zdroj: ČT Sport/

Lionel Messi, kapitán Argentíny: "Nebol to z našej strany ideálny výkon, ale vyhrali sme a to si veľmi ceníme. Bol to pre nás náročný duel, sami sme si to komplikovali. Najmä v prvom polčase nám chýbal lepší pohyb a situácie sme neriešili správne."