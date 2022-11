Francúzsko - Dánsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Francúzsko proti Austrálii síce prehrávalo, ale následne skóre otočilo a po dobrom výkone vyhralo 4:1. Dvakrát sa trafil Olivier Giroud, čím vyrovnal 51 zásahov v národnom tíme Thieryho Henryho. Ak "galský kohút" vyhrá proti Dánsku, tak vyhrá svoju skupinu a postúpi z prvého miesta.



Dánsko neodohralo dobrý zápas na úvod proti Tunisku. Zaostalo za svojim optimálnym výkonom a iba remizovalo. S Francúzskom potrebuje bodovať. Ak by Dáni prehrali, tak by šli do posledného zápasu iba s jedným bodom. Každopádne, za posledný rok majstrov sveta z roku 2018 dvakrát porazili, takže sa to pokúsia zopakovať.