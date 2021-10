Rodina ho pol roka žiadala o lístky. Brady prvýkrát nastúpi proti Patriots

"Je to ako Super Bowl v úvode sezóny," uviedla NFL na youtube kanáli.

V upútavke pieseň od Adele

Zápas sa odohrá v nedeľu večer miestneho času (v pondelok o 2:20 SELČ, vysiela ho Premier Sport 2, pozn.). Je to logické, pretože súboje v tomto termíne majú v USA spravidla najvyššiu sledovanosť.

"Ja som sa na to tešil odvtedy, ako Brady prestúpil. A keďže sa vedelo, že v druhej sezóne budú hrať tieto tímy spolu, tak som si hovoril, že to musia dať do New Englandu. To inak nejde," povedal pre nfl.cz komentátor Jan Štigler.