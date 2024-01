Pick 6: Nezarábajú veľa a nemajú priestor na chyby. V play-off ich vyšli veľmi draho

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2023 vám portál Sportnet prináša šesť okamihov týždňa NFL. Kým favorizovaní Ravens zvládli divízne kolo s gráciou, v ostatných troch zápasoch to bola dráma do posledných minút. Smutnými hrdinami boli kickeri či quarterbackovia, ktorí prekvapujúco doviedli svoje tímy do play-off. Pick 1: Nehrali dobre, ale dostali šancu Pohľad na jedného z najlepších defenzívnych hráčov v NFL Nicka Bosu hovoril za všetko. Padol na kolená, usmieval sa, no zároveň zhlboka vydychoval.

Hráči San Francisca 49ers tretíkrát po sebe postúpili do finále konferencie NFC, no v zápase proti Green Bay Packers to mali poriadne nahnuté. Opäť sa ukázalo, že keď im vypadne čo i len jeden článok hviezdami nabitého útoku, majú problém. Deebo Samuel nehral pre zranenie väčšinu zápasu a prihrávky quarterbacka Brocka Purdyho občas lietali kade-tade. Green Bay viedlo 21:17 a vo štvrtej štvrtine mohlo zvýšiť svoj náskok na rozdiel siedmich bodov, teda jedného touchdownu s potvrdením. Anders Carlson však z hranice 41 yardov minul, čím dal 49ers šancu otočiť zápas. VIDEO: Anders Carlson a jeho neúspešný pokus o field goal

Zverenci Kylea Shanahana na to neboli v sezóne zvyknutí, keďže väčšinou mali v koncovkách navrch. V kľúčovom momente však zabrali a 67 sekúnd pred koncom doviedol Christian McCaffrey loptu do súperovej end zóny. "Pre takéto momenty sme stvorení. Nehrali sme dobre, ale aj tak sme mali na konci šancu. Ísť na ihrisko a využiť ju je znakom charakteru, ktorý má tento tím," povedal McCaffrey, cituje ho CBS Sports. "Sme vyčerpaní, všetkých to stálo veľa síl. Vedeli sme, že to bude tesný zápas. Oni majú skvelý tím, ale také je play-off. Museli sme nájsť hocijaký spôsob, ako vyhrať," povedal linebacker Fred Warner. Running back Aaron Jones odohral podobne ako proti Dallasu skvelý zápas. Po 51 zápasoch sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý získal aspoň 100 yardov proti behovej obrane San Francisca. Ani to však na postup nestačilo. Pick 2: Zakázaný pas Quarterback Jordan Love ešte mohol dopriať kickerovi Carlsonovi šancu na reparát. Green Bay mali 52 sekúnd pred koncom stále k dispozícii dva oddychové časy a potrebovali získať ešte približne 30-35 yardov. Lenže Love spravil pod tlakom chybu. Jeho dlhá prihrávka skončila v rukách súperovho hráča a bolo po zápase. Komentátor Premier Sportu Martin Hamza uviedol, že rozhodnutie Lovea nebolo správne.

"Toto bol odjakživa zakázaný pas. Ak sa posúvate do pravej strany a prihrávate diagonálne, nemáte šancu vidieť hráča, ktorý sa tam zjaví z ľavej strany. Hráči 49ers si môžu oddýchnuť. Podľa môjho názoru podali nepresvedčivý výkon a pri všetkej úcte, Packers ich mali na lopate," povedal. "Je to pre nás veľmi ťažké. Mali sme príležitosť vyhrať, ale nevyužili sme ju. Je ťažké takto ukončiť sezónu," povedal mladý quarterback Love. VIDEO: Jordan Love a jeho chyba v závere zápasu proti 49ers

Sezóna sa síce pre Packers skončila, no pred jej začiatkom by podobný scenár fanúšikovia brali. Najmladší káder v NFL, bez dlhoročnej opory Aarona Rodgersa, ukázal ohromný potenciál smerom do nasledujúcich ročníkov. Sezónu začal negatívnou bilanciou dve výhry a päť prehier, jeho šance na postup do play-off boli vtedy na úrovni 6,3 percenta. Od 11. hracieho týždňa mal však Love najlepšie štatistiky spomedzi všetkých quarterbackov a predčasne poslal na dovolenky aj hráčov Dallasu. "Prehrať takýto zápas je pre nás bolestivé a bude ešte dlhý čas. Verili sme si, že vyhrávame. Som však hrdý na chlapcov a mám v nich maximálnu dôveru. Budeme držať spolu," dodal hlavný tréner Matt LaFleur.

Program finále konferencií NFL na Premier Sport 2 Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pick 3: Prebudenie Kelceho S podobne trpkou prehrou sa museli zmieriť aj Buffalo Bills. Navyše, proti súperovi, ktorému za posledné roky majú čo vracať. V roku 2021 podľahli Kansasu City 24:38 v súboji o konferenčný titul, o rok neskôr po infarktovom závere prehrali v divíznom kole 36:42 po predĺžení a tentokrát v rovnakej fáze sezóny padli rozdielom troch bodov 24:27. "Je to na nič. Prehrať proti ním či hocikomu inému, navyše doma... Je to na nič," iba ťažko hľadal po zápase slová quarterback Buffala Josh Allen.

O viac ako polovicu bodov Chiefs sa postaral elitný tight end Travis Kelce, ktorý ukončil priam nekonečné sedemzápasové čakanie na touchdown. Pred zrakom priateľky Taylor Swift či brata Jasona skóroval dvakrát, vďaka čomu stanovil nový rekord. Po prihrávke Patricka Mahomesa skóroval v play-off 15. a 16. raz, čím obaja prekonali zápis dua Tom Brady a Rob Gronkowski.

"Svedčí to o práci Travisa a jeho schopnosti skórovať vo veľkých zápasoch. Prekonať Bradyho s Gronkom je špeciálne. Sú to hráči, ktorí patria k najlepším v histórii," uviedol Mahomes, ktorý si zahrá už šieste konferenčné finále. Podobne ako v prípade zápasu 49ers proti Packers, možno ešte výraznejšie, prehovoril do diania na ihrisku neúspešný field goal. Tyler Bass mohol 107 sekúnd pred koncom vyrovnať, ale zo vzdialenosti 44 yardov minul. "Beriem to na seba, cítim sa hrozne. Mám rád tento tím, o to viac to bolí," sypal si Bass popol na hlavu, hoci svoju rolu zohral pri jeho kope aj vietor. VIDEO: Tyler Bass a jeho neúspešný pokus o field goal

Pick 4: Keby bolo keby Pozícia kickerov je istým spôsobom nevďačná. Je pravda, že počas zápasov sa skoro nespotia, na ihrisko prichádzajú iba na zopár sekúnd, no viac ako o ich presných kopoch sa hovorí o ich chybách. Z pohľadu jednotlivých postov zarábajú menej už len punteri. Od kickerov sa očakáva, že v kľúčovom momente sa nebudú mýliť. Na zaváhanie nie je priestor. V dnešnej NFL sa kicker pri kope do 30 yardov mýli výnimočne, do 40 yardov zriedkavo. Pokusy do vzdialenosti 50 yardov premieňajú s úspešnosťou približne 70 percent a ak premenia už skoro 60-yardový field goal, môžu byť v titulkoch článkov vykreslení ako hrdinovia zápasu.

Opačne je to, keď zlyhajú ako Carlson či Bass. Navyše, Bass je štvrtým najlepšie plateným kickerom v NFL (5,1 milióna dolárov ročne, pozn.). Priemerný plat kickerov je tri-štyri milióny, pričom napríklad v prípade quarterbackov sa plat na sezónu môže vyšplhať aj na vyše 50 miliónov. V prípade top running backov je rozdiel trojnásobný, v prípade receiverov päťnásobný. Možno len špekulovať, ako by sa zápasy vyvíjali, ak by Carlson poslal Packers do vedenia o sedem bodov a Bass by vyrovnal necelé dve minúty pred koncom.

Kicker Buffala Bills Tyler Bass v zápase proti Kansasu City Chiefs. (Autor: TASR/AP)

Šport je však aj o chybách a zápas v americkom futbale trvá 60 minút. V prípade Buffala mohol quarterback Josh Allen voliť dva behové pokusy s cieľom skrátiť vzdialenosť pre Bassa. Rozhodol sa však pre neúspešný pas do end zóny či zahodenie lopty v momente, keď bol pod tlakom obrany Kansasu. "Vyhrávame ako tím, aj prehrávame ako tím. Jedna hra nedefinuje zápas ani sezónu. Ak by sme predtým zahrali niektoré naše akcie lepšie, pravdepodobne by sme teraz hovorili inak," povedal Allen. Pick 5: Trpezlivosť prináša ovocie Aby toho nebolo málo, v divíznom kole sa pomýlil aj kicker Tampy Bay Chase McLaughlin, no jeho nepresnosť proti Detroitu nehrala takú zásadnú rolu. Po prvej, druhej aj tretej štvrtine bolo skóre vyrovnané, no tá záverečná vyšla lepšie domácim Lions, ktorí touchdownami Jahmyra Gibbsa a Amon-Ra St. Browna odkočili súperovi. Buccaneers ešte vrátil do hry Mike Evans (23:31), v záverečnej dvojminútovke sa Tampa dostala k lopte, no Baker Mayfield urobil v závere podobnú chybu ako Jordan Love. Tá ukončila zápas v prospech súpera. VIDEO: Baker Mayfield a jeho interception v zápase proti Lions

Lions, ktorí ešte pred pár sezónami boli najhorším tímom NFL, si zahrajú o konferenčný titul prvýkrát od roku 1992. "Ani v Hollywoode by nenapísali lepší scenár pre Dana Campbella," napísal novinár Tim Twentyman. Campbell sa stal hlavným trénerom pred troma rokmi. Za tento čas zmenil kultúru v tíme a postupne naplňuje ambície. Povedal, že do troch rokov chce, aby jeho tím bol konkurencieschopný vo veľkých zápasoch a to sa naplnilo. Úvod však tomu nenasvedčoval. Detroit pod vedením Campbella čakal na výhru 12 zápasov a nevyzeralo to dobre. V klube však, našťastie, boli trpezliví.

"Veľa ľudí v tejto miestnosti volalo po jeho odvolaní. Je dobré, že tu dnes môžeme sedieť a tešiť sa z postupu do konferenčného finále. Dan je ten najlepší líder, akého som v mojej kariére zažil," uviedol pred novinármi Jared Goff. Tampa po pomerne prekvapivom postupe do play-off nesmie zaspať na vavrínoch a čaká ju dôležité obdobie ešte pred začiatkom novej sezóny. Kontrakty totiž vypršali okrem Evansa a Mayfielda aj trom oporám defenzívy Lavonte Davidovi, Devinovi Whiteovi a Antoineovi Winfieldovi Jr. Pick 6: Skvelá obrana aj Lamar Zoznam semifinalistov dopĺňa Baltimore. Houston favoritovi vzdoroval len polčas, po zmene strán sa ukázala väčšia kvalita na strane Ravens. Zaujímavosťou je, že obrana Baltimoru ani raz neposlala na zem CJ Strouda. Nemala ani jeden "sack", no napriek tomu dostávala mladého quarterbacka pod permanentný tlak a jednoznačne ovládla súboj s ofenzívnou líniou hostí. Ak zopakuje tento výkon aj proti Kansasu, Mahomes sa môže tešiť na podobne náročný súboj, aký zažil v neúspešnom Super Bowle proti Bradyho Tampe.

Proti Houstonu zažiaril Lamar Jackson. Nabehal 100 yardov, zaznamenal dva pasové touchdowny a tiež dvakrát sám vnikol do súperovej end zóny. "Treba dať kredit Lamarovi. Predviedol niekoľko skvelých hier. To je dôvod, prečo je MVP," uznal kvality quarterbacka súpera tréner Houstonu DeMeco Ryans.