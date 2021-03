Boľšunov odmietol medailu. Súboj najväčších hviezd sa skončil plačom a diskvalifikáciou

„Každý to videl. Nech si robia, čo chcú. Ak nám robia len prieky, nech nás aj diskvalifikujú. Čo mi hovoril Kläbo? Ani neviem, nevnímal som ho. Na medailový ceremoniál ani nepôjdem. Bolo to celé nečestné,“ vravel Boľšunov v návale frustrácie pre ruskú televíziu Matč TV.

Nový šampión Iversen si však myslí, že incident nebol náhodný a víťaz Svetového pohára doň išiel zámerne.

„Často porušuje pravidlá. Podla mňa to urobil zámerne. Naháňa ostatným lyžiarom strach. Už som to povedal a stojím si za tým,“ hovoril Iversen pre denník Dagbladet.Podobný názor má aj nórsky reprezentačný tréner Eirik Myhr Nossum.

„Viac sa sústredil na to, aby vytlačil Johannesa, ako na to, aby si zvolil líniu pre šprint. Je prirodzené, že chcete súperovi skomplikovať jeho pozíciu, ale sú situácie, kedy to už je za hranicou. Je niečo ako zvolenie si prirodzenej trajektórie a to sa v tomto prípade nestalo. Johannesa je mi ľúto,“ tvrdí Nossum.

Rus zo zákruty vyšiel viac doprava ako by podľa neho bolo normálne. Nórsky tím ešte zvažuje odvolanie sa proti výsledkom.

Hviezdou šampionátu je však bez pochýb Kläbo, ktorý získal tri tituly majstra sveta. Ruský reprezentant a líder Svetového pohára Boľšunov získal jednu zlatú medailu, dve strieborné a jeden bronz.