Divoké scény z lyžovania: Rus sa zahnal po Fínovi palicou a zrazil ho k zemi

LAHTI. Na také scény sú fanúšikovia hokeja zvyknutí. Ale vidieť niečo podobné v behu na lyžiach? Tie zákroky by sa mohli volať nebezpečná hra so zdvihnutou palicou, nedovolené blokovanie alebo neskorý hit v cieli. Záver pretekov štafiet v rámci podujatia Svetového pohára v Lahti bol poriadne divoký. Zvíťazili Nóri, o tom nebolo pochýb. Ale o druhé miesto zviedli ostrý súboj Fín Joni Mäki a Rus Alexander Boľšunov. Rus zrýchľoval, ale Fín bránil svoju pozíciu a nechcel súpera pustiť pre seba. V jednom momente sa Boľšunov rozčertil a zahnal sa po Mäkim bežeckou palicou.

Fín na nič nedbal a upaľoval do cieľa. Keď sa s kolegami zo štafety tešil z druhého miesta, rozhnevaný Boľšunov doňho ešte zozadu vpálil a zrazil ho na zem.

Boľšunov je priebežným lídrom Svetového pohára a zlostil sa, že ho súper nedovolene zablokoval. Podľa rozhodcov však Mäki pravidlá neporušil. Naopak, za nešportové správanie diskvalifikovali elitnú ruskú štafetu. Fínsky pohľad: Bol som si istý, že vyhrám Joni Mäki práve v nedeľu oslávil 26. narodeniny. Víťazstvo nad Boľšunovom v súboji o druhé miesto v štafete vnímal ako skvelý darček. "Vytočil som ho. Keď som sa cez neho dostal ešte pred cieľovou rovinkou, povedal som mu ahoj. Neviem, či to pochopil. Som presvedčený, že som neporušil pravidlá. Vybral som si stranu prvý. Rátal som s tým, že sa ma pokúsi obísť po vonkajšej strane, nie popri bariére, tam nebolo dosť miesta. Je líder seriálu, nepočítal, že so mnou bude musieť súperiť do posledných metrov. To ho muselo vykoľajiť. Bol som si istý, že vyhrám, lyže mi šli perfektne," vravel Mäki v rozhovore pre portál Iltalehti. V cieľovej rovinke sa Boľšunov po ňom dvakrát zahnal palicou. "Možno ma trafil, možno nie," vravel tajomne Fín. Po tom, čo ho ruský lyžiar v cieli zbúral a spadol na sneh, však Mäkimu trochu opuchla ruka. "Myslím, že takáto reakcia nepatrí do bežeckej stopy. Verím, že sa už nezopakuje, no nejdem ohlásiť trestný čin," vravel dobre naladený Mäki. Ruský pohľad: Nemôžete im všetko dovoliť Hneď po samotnom incidente si rozhodcovia predvolali ruského finišmana. „Nemal som už vedľa seba miesto. To som mal preskočiť cez bariéru a lyžovať vedľa trate?“ opisoval reakciu najlepšieho ruského lyžiara súčasnosti ruský tréner Markus Cramer. Na stranu posledného víťaza Svetového pohára a aktuálneho lídra sa postavil aj šéftréner ruských lyžiarov Jurij Borodavko: "Saša nedokázal ovládnuť svoje emócie. Ale nemôžete im všetko dovoliť. Mali sme sa tomuto momentu vyhnúť a Fínom utiecť skôr. Rozhodnutie jury ma však prekvapilo. Trest za nešportové správanie je jedna vec, ale vôbec sa nezaoberali tým, že Fín Sašu blokoval a nepustil ho do finišu. Začínam pochybovať o kompetencii rozhodcov vo vzťahu k ruským športovcom."

Otec lyžiara Alexander Boľšunov starší v reakcii pre agentúru RIA Novosti čin svojho syna schvaľoval a povedal, že by konal ešte tvrdšie: "Všetko bolo o emóciách, celkom ho chápem, je to v poriadku. Fín Sašu drzo zablokoval a vytlačil ho na bariéru. Som na strane svojho syna, možno by som konal ešte tvrdšie. Vždy som za férový súboj, ale keď dôjde k takejto špinavosti, chápem, že sa Saša, hnevá." Ruskí fanúšikovia po incidente zaplavili sociálne siete fínskeho lyžiara verbálnymi útokmi a nadávkami. Komentátor: Čo keby Fína zranil? Boľšunov však zožal za svoj skrat aj tvrdú kritiku. V denníku Sport-Express si ho podal komentátor Vladimír Ivanov. "Niečo podobné by sme zrejme nemohli vidieť ani na detských regionálnych súťažiach. Alexander najskôr zúrivo zamával palicou a pokúsil sa ňou zasiahnuť fínskeho súpera. Našťastie sa mu to nepodarilo. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby ho zranil? Určite by ho postihla dlhodobá diskvalifikácia.

Súboj Mäki verzus Boľšunov o druhé miesto v pretekoch štafiet vo Svetovom pohári v behu na lyžiach. (Autor: SITA/AP)