Nový zväz nezískal podporu, spory v lyžiarskom hnutí pokračujú

BRATISLAVA. Nový Zväz slovenského lyžovania (ZSL) nezískal podporu valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) potrebnú na to, aby sa mohol uchádzať o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). Zväz slovenského lyžovania získal 40 hlasov, proti bolo 18 a zdržalo sa 41. Na prijatie bolo potrebných 50 hlasov.

Nový zväz, ktorého členkou je aj Petra Vlhová, sa snaží nahradiť kontroverznú Slovenskú lyžiarsku asociáciu (SLA). Tá v decembri stratila štatút národného športového zväzu a s jej praktikami má dlhodobo problémy aj Vlhovej tím.

Posledné odporúčanie, ktoré potrebovali Zväz slovenského lyžovania už skôr získal podporu ministerstva školstva, vedenia SOŠV i jeho výkonného výboru. Potreboval už získať iba odporúčanie valného zhromaždenia olympijského výboru na to, aby sa mohol uchádzať o prijatie do Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Ak by uspel, mohol by sa neskôr stať oficiálnym národným športovým zväzom. Podporu valného zhromaždenia však nezískal. "Samozrejme, rešpektujem stanovisko najvyššieho orgánu SOŠV. Budeme sa podľa neho riadiť a budeme takto informovať nielen športovú verejnosť na Slovensku, ale aj ďalšie inštitúcie," uviedol prezident SOŠV Anton Siekel.

Siekel v diskusii kritizoval dlhoročný spor v lyžiarskom hnutí a naznačoval, že nový zväz by mal dostať šancu uchádzať sa o prijatie do FIS. "Nie je normálne a akceptovateľné, aby dochádzalo k takémuto dlhodobému sporu. Dnes chceme len odpovedať na otázku FIS, či je ZSL organizáciou, ktorá je pripravená uchádzať sa o členstvo, alebo sú nejaké veci, ktoré ju diskvalifikujú," vysvetľoval Siekel. "Ak nie sú prekážky, je legitímne, aby sa o členstvo vo FIS uchádzali," doplnil. Nepomohla ani podpora Tótha Na podporu nového lyžiarskeho zväzu vystúpil aj olympijský víťaz Matej Tóth. "Nejdeme rozhodovať, kto je dobrý a kto zlý, ale len o tom, či je ZSL schopný zastupovať lyžiarov. Ide len o splnenie formálnej veci, ktorú očakáva FIS podľa jej stanov," povedal Tóth. Štátny tajomník pre šport na ministerstve školstva Ivan Husár uviedol, že SLA musí vracať desaťtisíce eur pre rôzne pochybenia pri nakladaní so štátnymi dotáciami. Upozornil tiež, že SLA vykazuje ako svojich členov aj ľudí, ktorí sú už po smrti.

Prezident SLA Ivan Ivanič to označil za nepravdy. "Ide o technické pochybenia administratívneho charakteru," povedal k finančným nezrovnalostiam. "Porušujete pravidlá olympijskej charty. Ide jednoznačne o neakceptovateľné vstupovanie politiky do športu," vravel Ivanič. Z rozpravy bolo zjavné, že viacerým delegátom valného zhromaždenia nebolo úplne jasné, o čom rozhodujú. Hlasovanie dopadlo tak, že väčšina z nich sa zdržala. "Nebudem klamať, že sme trošku rozčarovaní z počtu zväzov, ktoré sa zdržali. Pre nás sa v podstate nič nemení, budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Je fakt, že proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli určite pribrzdil, ale v žiadnom prípade sa nevzdávame," reagoval na rozhodnutie viceprezident ZSL Ladislav Smolen. Siekel: Nie je to dobrý signál Ak by sa nový ZSL stal zástupcom slovenského lyžovania vo FIS, mohlo by ho ministerstvo školstva uznať za národný športový zväz a následne by sa mohol stať aj členom olympijského výboru. Na spustenie tohto procesu však ZSL potreboval práve podporné stanovisko valného zhromaždenia SOŠV. Keďže ho nezískal, nemôže sa uchádzať o členstvo vo FIS.