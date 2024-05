Má 19 a pre Slovensko získala na ME jedinú individuálnu medailu. Paňková: Je to niečo úžasné

Kontinentálny šampionát v slovinskom Tacene ovplyvnilo do veľkej miery počasie. V dôsledku vysokých zrážok bol úplne zmenený program a z rozjázd sa postupovalo rovno do finále.

"Bol to výrazný rozdiel, mala som ísť každý deň dve, maximálne tri jazdy. Malo to trvať štyri dni. Nakoniec sa začalo krosom, ktorý býva posledný a ja som hneď vypadla. Aspoň mi to dalo dva dni pauzy a bola som oddýchnutá do kajaku. C1 už bolo naozaj náročná, išla som ME na vode, kde som nemala ani jeden tréning," opísala Paňková na stredajšej tlačovej konferencii pre TASR.

Fakt, že brala ako jediná individuálny cenný kov, berie s pokorou. "Je to niečo úžasné, už mám individuálnu medailu v elitnej kategórii. Treba tam mať aj to 'šťastíčko' a ja som ho mala," povedala mladá pretekárka.

Už v stredu odchádza do Prahy, kde sú budúci víkend druhé preteky svetového pohára. Na úvodnom podujatí v Augsbrugu, ktoré je na programe tento víkend, neštartuje.