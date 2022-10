Zjazd kritizujú ochranári. Bendik bude možno posledný Slovák v Lake Louise

„Jazdili sme po taliansku stranu, na ktorej stále niečo robili. Ku koncu chýbalo dosnežiť už iba tristo metrov. Mali na to tri-štyri dni, ale bohužiaľ, neprišiel studený front. Naopak sa oteplilo a aj to, čo zasnežili, tak zmizlo. Počasie stálo proti,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet slovenský reprezentant.

„Nie sú tam strminy a technické pasáže. Je potrebné chytiť nájazdy do rovín. Zjazdovka je veľmi dlhá, má 3,7 kilometra. Nie je to nič náročné. Všetko je o sklze a materiály,“ opísal Slovák.

Na podobnej trati v talianskom stredisku Tarvisio si v rámci tréningu Európskeho pohára vyjazdil šieste miesto. O deň neskôr sa však nešťastne zranil a prišiel aj o účasť na zimných olympijských hrách v Pekingu.

Štart pretekov mal byť v nadmorskej výške 3800 metrov. „Dá to zabrať, ale nie je to veľmi náročné. Celú prípravu som absolvoval na ľadovcoch vo vyšších nadmorských výškach, takže nemalo by to hrať veľkú rolu. Áno, zadýcham sa. Každý pretekár by mal byť na to pripravený,“ uviedol Slovák.