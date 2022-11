Okresný futbal v Trnave smúti, zomrel známy brankár

Aj ja som medzi takých ľudí patril, ale ľudia by mali vedieť, čím si človek prechádza, môžu sa poučiť z chýb ostatných a nemusia prežiť situáciu ako je tá moja. Viem, že mi budete priať veľa síl a skoré uzdravenie, ale skôr by som chcel, aby ste sa každý deň zamýšľali nad tým, čo v živote zmeniť, aby ste sa do tejto situácie nikdy nedostali,“ napísal vtedy Marián Lipovský.