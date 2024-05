Skvelý duel proti USA, ale aj slabšie momenty. Oznámkujte Slovákov za výkony na MS v hokeji

Zverenci trénera Craiga Ramsayho vstúpili do šampionátu prehrou 4:6 proti Nemecku, na ktorú však odpovedali víťazstvami proti Kazachstanu (6:2), USA (5:4 po predĺžení), Poľsku (4:0) a Francúzsku (4:2).

Napriek tomu však Slováci so ziskom 12 bodov dokázali postúpiť do štvrťfinále MS. Tu však čelili hokejistom Kanady, ktorí na šampionáte neprehrali ešte ani raz.

Slováci proti favoritovi predviedli bojovný výkon, no nestačilo to a po prehre 3:6 sa rozlúčili so šampionátom v Česku.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto najviac sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkony na MS v Česku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.