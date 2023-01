Braathen využil vypadnutie dvoch favoritov. V slalome vedie o pol sekundy

ADELBODEN. Nórsky lyžiar Lucas Braathen figuruje na čele po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára.

Vo švajčiarskom Adelbodene vedie s náskokom 52 stotín sekundy pred domácim Loicom Meillardom, tretí je Nemec Linus Strasser (+ 0,60 s).

Súťaž sa začala katastrofou pre dvojicu favoritov. Braathenov krajan a líder priebežnej klasifikácie disciplíny Henrik Kristoffersen štartujúci s jednotkou urobil veľkú chybu, keď sa dostal do záklonu a nevošiel sa do ďalšej brány.

Musel sa do nej vracať a nabral tak obrovskú stratu. S mankom 4,12 s sa obhajca malého glóbusu nezmestil do postupovej tridsiatky. Hneď za ním vypadol Francúz Clement Noel so štartovým číslom 2.