ONLINE: Obrovský slalom žien v Kronplatzi (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, LIVE)

Hlavními favoritkami závodu tak jsou Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, Italka Federica Brignoneová a Švédka Sara Hectorová, které si to ve zbytku sezony rozdají také o malý křišťálový globus. Do honby o prvenství v obřím slalomu by ještě mohla zasáhnout Alice Robinsonová a teoreticky i Shiffrinová, pokud se dokáže dát co nejdříve dohromady po ošklivém pádu.