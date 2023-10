Dve Slovenky v druhom kole mať nebudeme. Jančová urobila chybu a skončila posledná

SÖLDEN. Druhou slovenskou lyžiarkou v štartovom poli prvého kola obrovského slalomu v Söldene bola Rebeka Jančová.

Dvadsaťročná Slovenka štartovala s číslom 58, bola predposlednou pretekárkou štartovnej listiny.

Jančová napokon obsadila 51. miesto a do druhého kola nepostúpila. Slovenka začala zle a stratila tempo. Do cieľa prišla so stratou deväť sekúnd a je poslednou klasifikovanou pretekárkou.

"Začala som celkom fajn, chytila som rytmus. Potom postupne ako som išla tým strmým a ubúdali sily, tak som to proste nezvládla. Neudržala som sa v ideálnej línii a to bol koniec. Bol to môj prvý Solden, je to pre mňa veľká skúsenosť. Trať je náročná, snažila som sa ísť čo najlepšie, ale chyby sa robia. Snáď budem nabudúce pripravená lepšie," povedala pre RTVS.