Bude obhajovať bronzový úspech? Vlhová oznámila svoje rozhodnutie

Chcem sa však vrátiť v plnej sile. Budeme to brať krok po kroku. Koleno je v dobrom stave, nemám žiadne limity a je to o tom, ako sa cítim na lyžiach a kondícii," uviedla Vlhová, ktorá vlani skončila v Söldene tretia.

Bol to šok. Tisíce fanúšikov, ktorí od skorého rána prúdili do strediska a už dlho pred pretekmi vytvárali skvelú atmosféru, v momente stíchli.

"Boli sme tam skôr ako turisti. Mali sme pekné počasie, bolo super a spätne si to vyhodnocujem ako dôležitú súčasť procesu návratu po zranení," vravel tréner slovenskej lyžiarky Mauro Pini.

Švajčiar si však zároveň uvedomoval, že Vlhovej návrat nesmú uponáhľať. Po prvom kontakte so snehom absolvovali sústredenie v Argentíne.

Bude to trvať nejaký čas, kým budem opäť lyžovať rýchlo. Ale... krok za krokom s veľkou dávkou trpezlivosti," napísala na Instagrame.

Po Söldene sa ďalšie kolo Svetového pohára uskutoční až 16. novembra v Levi, ale ani tam sa slovenská reprezentantka nepredstaví.

"Toto ma asi najviac mrzí. Bola by som veľmi rada, keby som tam bola, ale keďže to nejde, tak preteky budem sledovať z gauča s čajom v ruke.

Človek musí začať akceptovať, že to koleno už nikdy nebude také ako predtým. Musí sa s tým stotožniť a potrebujem na to čas. Nedá sa to za tri týždne na lyžiach," povedala Vlhová na tlačovej konferencií.