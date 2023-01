ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Špindlerovom Mlyne (2. kolo)

Na poslednom medzičase to bolo už len o stotinu, v cieli je to strata na Holdenerovú na úrovni 25 stotín sekundy. Petra sa musí spoliehať na zaváhanie ostatných súperiek, aby sa dostala na pódium.

ONLINE: Petra Vlhová dnes - 2. kolo slalom Špindlerov Mlyn 2023 (sobota) | SPORTNET Na poslednom medzičase to bolo už len o stotinu, v cieli je to strata na Holdenerovú na úrovni 25 stotín sekundy. Petra sa musí spoliehať na zaváhanie ostatných súperiek, aby sa dostala na pódium.

Priebežné poradie: 1. Leona Popovićová (CRO) 1:36,08 2. Nicole Goodová (SUI) +0,60 3. Anita Gulliová (ITA) +0,64 4. Laurence St. Germainová (CAN) +0,66 5. Ali Nullmeyerová (CAN) +0,76 6. Martina Dubovská (CZE) +0,96

Reklamná prestávka nám rozdelí osud Nórok. Mina Fürst Holtmannová rovnako ako jej predchodkyňa s hrôzostrašným prvým medzičasom, nezlepšilo sa to ani ďalej. Severanka finišuje dvanásta so stratou 1,42.

