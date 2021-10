Shiffrinová sa chce vrátiť do víťazného módu, odborníci ju favorizujú

Pohľad do štatistík Svetového pohára žien v 21. storočí napovedá, že celkovo štyri pretekárky obhájili celkový triumf aj v nadchádzajúcej sezóne. "Švédke Anje Pärsonovej sa to podarilo v sezónach 2003/2004 a 2004/2005, Rakúšanke Anne Veithovej v sezónach 2013/2014 a 2014/2015 a Američanky Lindsey Vonnová a Mikaela Shiffrinová sa tešili dokonca z víťazného hetriku.

Najmä po jej oznámení, že sa naplno vracia aj k rýchlostným disciplínam.



"Ideálne by bolo, ak by som sa vrátila do pretekového módu zo sezón, ktoré predchádzali tej zatiaľ poslednej.

V tej to z viacerých dôvodov z mojej strany nebolo ono. Viem, že vrcholom sezóny budú zimné olympijské hry v Pekingu, ale celkom tak to nevnímam. Bola by som oveľa viac sklamaná, ak by som jazdila pomaly vo Svetovom pohári a potom na olympijských hrách brala medaily.

Tam výsledky ovplyvňuje vo zvýšenej miere šťastie na rozdiel od programu pretekov o krištáľové glóbusy," zamyslela sa Shiffrinová cituje ju web france24.com.