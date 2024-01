Vlhová spôsobila ošiaľ v Jasnej už v minulosti. Ľudia zháňali lístky na preteky, ktoré boli zdarma

Záujem fanúšikov je enormný. Vstupenky sú beznádejne vypredané. Domácu lyžiarku Petru Vlhovú podporí niekoľko tisíc fanúšikov.

Pre tím okolo olympijskej šampiónky to bude vrchol sezóny. „Je to pre nás veľké podujatie. Motivuje nás to. Chceme podať maximálny výkon a ukázať ľuďom, že Petra dokáže byť silná. Tešíme sa,“ reagoval v rozhovore pre Sportnet tréner Mauro Pini.

„Veľmi sa teším, že budem na domácom kopci. Samozrejme, je to zväzujúce. Mám však dosť skúseností na to, aby som sa s tým vedela popasovať a aby to dopadlo dobre,“ pridala sa Vlhová. Titul juniorskej šampiónky Olympijská šampiónka na kopcoch v Jasnej vyrastala. Cez víkend chodila s bratom Borisom lyžovať. Ich rodičia tam na Záhradkách prevádzkovali bufet. Už v pätnástich Vlhová v stredisku štartovala v Európskom pohári. V osemnástich tam získala titul juniorskej majsterky sveta v slalome.

„Toto víťazstvo je dobrý úspech a o to viac ma to teší, že je to doma. Som megašťastná,“ tešila sa vtedy talentovaná Liptáčka. Po prvom kole slalomu bola tretia. Už vtedy sa musela vyrovnávať s tlakom. „Po prvom kole som od každého počula len medaila, medaila, víťazstvo, víťazstvo. Na psychiku to moc dobré nebolo, ale zvládla som to,“ dodala. Na Shiffrinovú stratila veľa O dva roky neskôr sa do Jasnej vrátila na preteky Svetového pohára. Bolo to v prelomovej sezóne, v ktorej vo švédskom Aare prvýkrát v kariére vyhrala slalom na takejto úrovni. Svetový pohár sa vrátil na Slovensko po 32 rokoch. V roku 2016 sa však z pódiového umiestnenia tešila iná domáca lyžiarka. Veronika Velez-Zuzulová skončila tretia. Preteky vyhrala Mikaela Shiffrinová. Vlhová skončila deviata, hoci po prvom kole bola tretia. Na víťazku stratila štyri sekundy.

„Mrzí ma, že mi to nevyšlo podľa predstáv, ale to je šport. Bol to náročný slalom po psychickej i fyzickej stránke. Som trochu smutná. Atmosféra bola výnimočná. Takáto nie je nikde na svete. Vážim si to a mrzí ma, že som ľudí viac nepotešila. Verím, že v budúcnosti sa sem ešte vrátim a uspejem,“ hovorila Vlhová v cieli. Preteky sledovalo takmer 20-tisíc fanúšikov.