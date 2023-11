Vlhová priznala, že sa na lyžiach necítila dobre. Cieľ je vrátiť si dobrý pocit, uviedla

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa presunula do ďalšieho strediska Svetového pohára. Zastávka v Mont-Tremblant je pre mnohé lyžiarky novinka. Na programe sú dva obrovské slalomy. Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024

Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2023/2024 „Vždy sa snažím novej zjazdovke čo najrýchlejšie prispôsobiť. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Je tam veľa premenných, ktoré môžu zamiešať kartami. Verím však, že sa čo najrýchlejšie prispôsobím a budem vedieť hneď načítať kopec.

Je to výzva pre všetky z nás. V prvom kole sa ukáže. Mám dosť veľa skúseností, aby som sa dokázala s touto situáciou popasovať,“ uviedla na online tlačovej konferencii.

Petra Vlhová v Mont-Tremblant 2023 Sobota, 2. december 2023: Obrovský slalom: 1. kolo o 17:00, 2. kolo o 20:15 Nedeľa, 3. december 2023: Obrovský slalom: 1. kolo o 17:00, 2. kolo o 20:15 /preteky vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1 a ORF 1/

Nemala svoj deň Elitné lyžiarky majú za sebou zastávku v Killingtone. Vlhová obsadila v obrovskom slalome desiate miesto, v slalome skončila druhá. „Sobota nebola ideálne a ja som sa v obrovskom slalome necítila dobre. V slalome som skončila druhá. Na jednej strane sme spokojní, pretože som bola na pódiu. Na druhej strane viem, že prvé kolo nebolo ideálne a keď chcem vyhrávať, tak musím dať dobré dve kolá,“ uviedla.

Slovenka priznala, že sa posledné dni necítila na lyžiach dobre. Najmä v sobotňajšom obrovskom slalome. „Od prvej brány až do cieľa som sa necítila dobre. Môžem za tým hľadať podmienky, vietor a podobne. Ja sama som sa však necítila ideálne. Nepotrebujem to viac analyzovať, nemala som svoj deň.

Verím, že sa to v ďalších pretekoch zlepší. V obrovskom slalome sme stále trochu pozadu v porovnaní so slalomom,“ priznala. Dobrý pocit na lyžiach V hodnotení disciplíny patrí olympijskej šampiónke po dvoch podujatiach šiesta priečka so ziskom 86 bodov. Na čele je Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorá ovládla oba úvodné obráky. Aké sú jej ciele v kanadskom stredisku?

„Minulý víkend a ďalšie dva tréningové dni som sa necítila na lyžiach dobre. Preto je náročné hovoriť o tom, aké sú ambície v pretekoch v Tremblante. Chceme útočiť na pódium a víťazstvo, ale môj cieľ bude nájsť ten správny a dobrý pocit na lyžiach a vrátiť si ho späť. Verím, že sa mi to podarí a opäť sa budem cítiť dobre. V športe to tak chodí, že niekedy sa človek cíti dobre a potom príde obdobie, že sa človek necíti dobre. Nerozoberám to, prečo to je tak, iba sa snažím každé ráno vstať a veriť, že to bude lepšie. V športe je však všetko možné a veľa vecí sa mení. Predsa len v obrovskom slalome nie som na tom tak dobre ako v slalome,“ priznala.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší na pódiu z tretieho miesta v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene. (Autor: TASR)

Výhodná stavba trate Trať prvého kola v nedeľňajšom obrovskom slalome stavia tréner Mauro Pini. „Teoreticky to môže byť výhoda, ale Mauro je ten typ trénera, ktorý sa nebojí postaviť aj ťažšiu trať. Dokáže si to zobrať na seba. Som technická pretekárka a veríme, že dokážem zajazdiť aj ťažšiu trať. Snažíme sa ísť touto cestou. Beriem to pozitívne a nie negatívne. Nie som z toho v strese, že môj tréner stavia trať,“ vysvetlila.

Na zjazdovku Flying Mile (Lietajúca Míla) sa Vlhová dostane až deň pred pretekmi. „Netuším, aké sú podmienky a aký je kopec. Dúfam, že nás na pretekársky kopec pustia. Veľa z nás tu ešte nikdy nesúťažilo,“ vyslovila obavy. Výhodu domáceho prostredia má kanadská lyžiarka Valerie Grenierová, ktorá okomentovala zjazdovku ako jednoduchú, ale zároveň náročnú.

„Na zjazdovke som lyžovala celú mladosť, takže ju veľmi dobre poznám. Avšak za tie roky sa zmenila, je širšia. Stále je to však veľmi zaujímavá trať. Sú tu dve dobré údolia a potom rovina, na ktorých sú rôzne terénne vlny. Vždy sa niečo deje. Povedala by som, že je to príjemná zjazdovka, ale nie úplne jednoduchá,“ komentovala Grenierová. Ďalší program Po ceste domov sa tím Vlhovej zastaví na hokeji v Montreale. Tím Juraja Slafkovského hrá domáci zápas NHL proti Seattlu Kraken. „Vie o tom, že tam prídem. Neviem, či budeme mať šancu stretnúť sa, ale nesilím to. Je to vedľajšia vec a ja sa sústredím na preteky. Bude to však príjemné spestrenie.“