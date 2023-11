Vlhová je silový typ a sneh v zámorí jej nevyhovuje. Ani Sagan nemal rád horské etapy

Áno, takisto pôsobila vyrovnane. Jazdy v oboch disciplínach mala výborné. Desiate miesto v obrovskom slalome možno nie je to, čo by ona chcela. Išla super, až na malé chyby. Výsledok do desiateho miesta je fajn.

Slovenka je typ lyžiarky, ktorá používa svoju silu a pri tomto americkom snehu je to kontraproduktívne. Na túto podložku treba viac citu. Má silovejší prejav ako pretekárky, ktoré jazdia jemnejšie a nezabárajú sa toľko do snehu. Nemajú potom tak veľké straty.

V slalome skončila druhá za Mikaelou Shiffrinovou a s odskokom jednej sekundy na tretiu Wendy Holdenerovú. Spravila drobné chybičky, ale možno by som to tak ani nenazval. Petre nevyhovuje suchý americký sneh.

V slalome boli obe kolá odlišné. Prvé bolo jednoduchšie, druhé technicky náročnejšie. Aj to je dôvod, prečo prvé dve lyžiarky tak odskočili?

Áno, ukázalo sa to. Akonáhle je trať náročnejšia, viac zatočená a vysadená do strán, tak Petra vždy dosahuje lepšie výsledky. Keď je trať postavaná jednoduchšie, tak aj viac pretekárok sa dokáže držať pri sebe. V ťažkých podmienkach ukazujú Petra i Mikaela svoje majstrovstvo a odskočia od ostatných pretekárok.

V čom bola podľa vás Shiffrinová v slalome lepšia ako slovenská lyžiarka?

Mikaela vie, že Petra je na tom lyžiarsky po Levi veľmi dobre. Chcela však doma urobiť výsledok. Minulý rok sa jej v Killingtone vôbec nedarilo. Domáce prostredie môže trochu zväzovať ruky, respektíve nohy. Akonáhle sa však odpichla od štartu a prešla prvú bránu, tak to z nej opadlo a išla to, čo mala.

Mikalea lyžuje dobre dlhé roky a má výborne zvládnutú techniku. Keď sa to celé skĺbilo, tak jej to znovu vyšlo na domáce víťazstvo. Vyhovuje jej to. Nie nadarmo tam vyhrala šesťkrát. Je to jej stredisko.

Rovnako, ako má Petra Levi. Vo Fínsku mohla mať o dve víťazstvá viac, ale vypadla túto sezónu a rovnako aj pred štyrmi rokmi.