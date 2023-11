Podľa kanadskej legendy rozhodne o výhre či prehre jediná pasáž zjazdovky. Čo čaká Vlhovú?

„Bude to niečo nové. Niektoré dievčatá to tam poznajú, ale väčšina nie. Budeme tam trénovať, máme pred pretekmi ešte niekoľko dní,“ vyjadrila sa pre FIS Petra Vlhová po nedeľňajších slalomových pretekoch, v ktorých obsadila druhé miesto za Mikaelou Shiffrinovou .

„Ľudia do Lake Louise nechodili. Maximálne tristo fanúšikov. Organizátori to tam už neskôr nechceli robiť. Stojí to veľa peňazí a veľa práce. Je to sklamanie, že sa v stredisku uskutoční Svetový pohár a skoro nikto tam nie je.

Boli to výborné preteky na začiatok sezóny, pretože zjazd nebol ťažký ani pre mužov ani pre ženy. Bolo to vhodné na rozbeh. Výhoda Mont-Tremblant je, že cieľ je rovno v dedine. Dá sa teda predpokladať, že príde veľa fanúšikov,“ analyzoval Šťastný.

„Najväčší problém Lake Louise je, že stredisko sa nachádza v národnom parku. Ak sa niekto zranil, problém robil i prevoz do nemocnice. Bolo to nerentabilné pre túto zónu,“ uviedol Andreas Žampa v štúdiu JOJ Šport.