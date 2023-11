Podujatie, aké Jasná ešte nezažila. Organizátori predstavili trofeje a partnera pretekov

Šéf zväzu dodal, že snahou bude priviesť preteky SP do Jasnej každé tri roky: "Tak nám to ekonomicky na takéto veľké podujatie, akým Svetový pohár je, vychádza."

Prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martin Paško tvrdí, že je to posun k lepšiemu: "Nie je náhoda, že sa nám podarilo vybaviť januárový termín. V januári je kvalita klimatických podmienok vždy špičková. Je pravá zima.

Práve preto si vážime podporu každého sponzora, pretože bez ich pomoci by sa akcia jednoducho nemohla uskutočniť."

O to väčší tlak je aj na ekonomickú stránku podujatia a potrebu naplniť rozpočet. Menšiu časť nákladov sa nám podarilo pokryť z predaja vstupeniek, všetko ostatné je na organizátoroch a partneroch.

Prípravy na tento svetový šampionát sa organizujú v tesnom časovom horizonte. Potvrdzuje to aj jeho vyjadrenie: "Na organizáciu podujatia sme mali len trištvrte roka, no s plným nasadením všetkých pracovníkov strediska ako aj našich partnerov sme pripravili podujatie v takom rozsahu, aký Jasná ešte nezažila.

"Slovensko sa v januári stane svetovou metropolou ženského lyžovania. Veľmi nás teší, že sa Svetový pohár aj za prispenia Niké vracia do Jasnej. Niké a lyžovanie patria k sebe.

Je to dôkaz, že keď vytvoríme dobrý a kvalitný produkt, dokážeme financovať podujatie aj zo slovenských spoločností," dodal Pukalovič.

"Firmy sa rozhodli zveriť nám dôveru aj napriek tomu, že táto doba nie je najľahšia. Veľmi si to vážime.

Robíme to však preto, lebo chceme, aby každá trofej bola v inej farebnosti. Každé dielo tak bude originálom," uviedla.

Do januára čaká umelkyňu ešte veľa práce. Ide totiž o časovo náročné procedúry.

Bohatý program pre fanúšikov

Pracuje sa aj na programe pre divákov, podľa Trumpeša aj tu čaká organizátorov ešte veľa práce.

"Bude verejné žrebovanie čísiel, návštevníci sa budú môcť zabaviť aj pri hudbe.

Zabezpečíme aj rozsiahle záchytné parkovacie plochy v Liptovskom Mikuláši, asi 100 autobusov bude divákov vyvážať. To sú veľmi veľké položky. Vyžaduje si to pomoc stoviek dobrovoľníkov. Treba ich ubytovať, niečo to stojí."