Rakúšania ovládli prvý zjazd sezóny, Slovák Bendik strácal päť sekúnd

Olympijský víťaz zo Soči tak získal 100 bodov do celkového hodnotenia.

"Boli to brutálne ťažké preteky. Viditeľnosť bola zlá, ale každý mal rovnaké podmienky. Bolo to tesné, Vincent a Beat išli dobre, to som predpokladal už na štarte. V ďalších pretekoch musím byť pokojný, nemôžem sa ´zblázniť´," citoval víťaza portál laola1.at. Mayer si pripísal na konto jubilejné desiate víťazstvo vo Svetovom pohári.