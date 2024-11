Už sú Vianoce, tešia sa Francúzi. Hirscher bol iba pasažier a jeho jazda boj o prežitie

Francúz v prvom kole slalomu urobil veľkú chybu, no napriek tomu ho vyhral. V tom druhom teda opäť štartoval posledný, no tentokrát nezaváhal.

BRATISLAVA. V roku 2019 išiel na trať druhého kola ako posledný. Mal výrazný náskok, no až 26. najlepším časom sa sám pripravil o víťazstvo. To mu o deväť stotín vyfúkol Henrik Kristoffersen.

Kristoffersen by sa prípadným tretím víťazstvom vyrovnal v počte triumfov v Levi Marcelovi Hirscherovi, no svojho prvého soba získal Noel.

"Mal som dobrú prvú jazdu a mal som pocit, že by som mohol ísť ešte rýchlejšie. Chcel som byť na pódiu a rád by som sa pridal k Clémentovi. Škoda, ale toto k lyžovaniu patrí," povedal tretí muž po prvom kole.

Po 2051 dňoch sa do "bieleho cirkusu" vrátil, no nebol úspešný ako v Söldene. Za polárnym kruhom sa v slalome nedostal do druhého kola a so stratou 2,59 sekundy obsadil v tom prvom až 46. priečku.

Svoj výkon hodnotil negatívne a nedával si servítku pred ústa.