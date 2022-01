Shiffrinová plakala ako dieťa. Prekonala Stenmarka a stala sa legendou

Shiffrinová sa po chvíli otočila a vykročila k Petre Vlhovej. Na moment sa zastavila, oprela sa o lyže a až potom spravila ďalšie kroky. So Slovenkou sa držala v objatí niekoľko sekúnd. A stále plakala.

SCHLADMING. Keď došla do cieľa slalomu v Schladmingu Petra Vlhová, režisér prenosu upriamil pozornosť na víťaznú Mikaelu Shiffrinovú.

V Rakúsku to bolo jej 47. víťazstvo v pretekoch jednej disciplíny a prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka, ktorý zvíťazil 46-krát v obrovskom slalome.

"Mala som ťažké posledné týždne. Aj keď som sa na to snažila, tlačiť na to, výsledky neprichádzali. Musela som sa zresetovať a začať opäť bojovať. V druhom kole som nemala čo stratiť, snažila som sa jazdiť dobre. Táto zjazdovka je ikonická, je to krajšie ako najkrajší sen," dodala Shiffrinová.

Američanka celkovo slávila 73. triumf na podujatiach prestížneho seriálu a na vyrovnanie absolútneho rekordu Stenmarka jej chýba trinásť úspechov. Medzi ženami je pred ňou len krajanka Lindsey Vonnová s 82 víťazstvami.