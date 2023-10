Braathen príliš tlačil a zastavili ho. Ako reagovali lyžiarske osobnosti na jeho odchod?

Nórsky zjazdársky tím má totiž oficiálnu zmluvu na oblečenie so spoločnosťou Helly Hansen. Víťazovi obrovského slalomu zo Söldenu z roku 2020 sa zväz preto vyhrážal pokutou.

Dvadsaťtriročný držiteľ malého krištáľového glóbusu sa nedávno dostal do konfliktu s Nórskym lyžiarskym zväzom v spore o marketingové práva. Špecialista na technické disciplíny sa zapojil do reklamnej kampane pre odevnú značku J. Lindeberg bez povolenia zväzu.

Bolo to ťažké a preto ho z tohto pohľadu chápem ako športovec. Ak nebol šťastný, tak prečo by sa mal trápiť a lyžovať,“ prezradila na tlačovej konferencii po pretekoch obrovského slalomu v Söldene, kde skončila na treťom mieste.

„Chápem ho ako športovca. Takisto som mala minulú sezónu ťažkú a chodila som na preteky, keď ma to nie veľmi bavilo. Premýšľala som vtedy nad tým, či mám vôbec pokračovať.

Petra Vlhová po úspešnej olympijskej sezóne zápasila sama so sebou. S rozhodnutím Braathena sa stotožňuje, pretože aj ona si v minulej sezóne prešla náročnejším obdobím.

Je to marketingový ťah?

Bratská dvojica Žampovcov sa síce na ľadovci Rettenbach predstavila, ale preteky obrovského slalomu pre silný vietor zrušili.

Aj oni bolo z rozhodnutia prekvapení.

„Lucas je Lucas. Svedčí to iba o tom, že si ide svojou cestou. Vždy bol sám sebou. Má iba dvadsaťtri rokov a dosiahol toho v športovej kariére veľa. Jeho rozhodnutie môže byť ešte otvorené. Je tam viac možností, špekuluje sa o zmene občianstva.

Chce to však guráž, že to dokázal povedať deň pred štartom Svetového pohára. Všetci stojíme za ním. V posledných rokoch bol on hlavný model mladej generácie lyžovania,“ povedal Andreas Žampa.

„Neviem, či je to nejaký marketingový ťah a bude reprezentovať inú krajinu, keďže jeho mama je z Brazílie.

Je extravagantný a dosť sa pohybuje vo svete módy. Náš šport potrebuje aj takýchto ľudí, aby bol viac vidieť. Na druhej strane viem, že v nórskom tíme to nie je jednoduché. Oni vám síce poskytnú úplne všetko od juniorského veku a máte pokrytý celý tréning a preteky. Keď sa lyžiari dostanú na vrchol, tak nemôžu mať vlastných sponzorov.

V minulosti mal tento problém Henrik Kristoffersen, keď chcel mať na prilbe jednu značku. Teraz zrejme i Lucas. On je však iný ako ostatní pretekári. Rozhodol sa podľa seba. Verím, že správne. Pre všetkých je to veľké prekvapenie. Je to mladý chalan, ktorý mal pred sebou veľkú kariéru. Možno inde bude šťastnejší,“ doplnil Adam Žampa.