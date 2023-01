Petre chýba iba jeden dobrý výsledok a vráti sa späť do formy, tvrdí Igor Vlha

Inak to nebolo ani v Záhrebe. „Som spokojný s jej výkonom,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet IGOR VLHA .

Otec slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej sleduje každé preteky svojej dcéry so zaťatými päsťami. Po každom medzičase v zelených číslach si hlasno zakričí: Poď!.

Nabitá šnúra pokračuje pretekmi v obrovskom slalome v Kranjskej Gore. „Petre chýba iba jeden dobrý výsledok a vráti sa späť do formy,“ doplnil.

- Kto opustil tím a kto do neho pribudol? - Čo hovorí na formu Mikaeli Shiffrinovej? - Čo chýba dcére k úspechu v sezóne? - Aká je budúcnosť Petry Vlhovej?

Pomáhali ste dcére s motiváciou do sezóny?

Veľmi som do toho nevstupoval. Je to Petrine rozhodnutie. Bolo dobré, že si v lete poriadne oddýchla a motivácia do lyžovania prišla.