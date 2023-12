V minulosti vyhrala neférové preteky, chcela skončiť. Cez víkend zdolala i Vlhovú

„Nie som z toho frustrovaná, že mi chýbalo tak málo na pódium. Úprimne, som veľmi šťastná. Toto štvrté miesto je ako pódium. Už tri roky sa trápim. Vôbec som to nečakala. Je to úžasné,“ neskrývala emócie v rozhovore pre La Dauphine.

„V paralelných pretekoch je vždy jedna dráha výhodnejšia. V Sestriere to bola modrá dráha, najmä v posledných šiestich bránkach. Bolo to neregulárne a Petra bola frustrovaná," naznačila pre RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Nový ročník SP totiž odštartovala mimo elitnej tridsiatky. V Söldene mala číslo 43. a umiestnila sa na 20. mieste. Dokonale využila čerstvo pripravenú trať v druhom kole, keď sa posunula o desať miest.

Bodovala i v Killingtone (27.) a v prvom obrovskom slalome v Mont-Tremblant nazrela do najlepšej desiatky (10.). Výborné výkony ju vrátili späť do nasadenej elitnej tridsiatky, kde sa vrátila po úspešnej sezóne 2019/2020.

„Našla som riešenie. Mám sebavedomie, ktoré mi ukazuje, že to ide. Najprv to bol Sölden, potom Killlington a teraz v Kanade. Desiate miesto som získala so štartovým číslom 42. a na druhý deň som bola štvrtá. Je to výborné,“ tešila sa.