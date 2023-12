Za týchto podmienok by sa 1. kolo nešlo, reagovala Vlhová. Zlý vtip, dodala Gutová-Behramiová

Slovenská lyžiarka neobhájila prvú pozíciu z prvého kola a obsadila piatu priečku. „Petra mala v boji s protivetrom nevýhodu,“ reagoval na jej vysokú postavu expert. Slovenka dala do svojej jazdy všetko, ale na pódiové umiestnenie to nestačilo.

Vyťažila z toho Federica Brignoneová, ktorá využila svoje nižšie ťažisko. „Je nižšia a lepšie by mohla zvládnuť vietor. Sobotňajšie víťazstvo vôbec nebolo náhodné. Takto sa bojuje o posun vo výsledkovej listine,“ reagoval expert Karol Král na jej dynamickú jazdu, ktorá ju posunula na prvú priečku.

Verím, že ak by bolo podobné podmienky v prvom kole, neodštartovali by sme.

„Prvé kolo bolo úžasné a dúfala som, že podobný výkon predvediem i v druhej jazde. Spravila som maximum, ale na pódium to nestačilo. Myslím, že podmienky neboli pre všetky pretekárky rovnaké. Viditeľnosť v druhom kole bola pre posledné lyžiarky na štarte takmer nulová. Bolo to nebezpečné.

Nezvyknem robiť takéto verejné vyhlásenia. Rešpektujem ostatné konkurentky a gratulujem im. Je však na nás, aby sme rozhodovali, či budeme jazdiť alebo nie,“ reagovala na sociálnych sieťach.

Nebezpečná jazda

K Slovenke sa pridala i Gutová-Behramiová, ktorá v nedeľu obsadila druhú pozíciu a udržala si červený dres za disciplínu.

„Bol to vtip, skoro sme nevideli na bránky. Uprostred cesty som nevidela na ďalšiu bránu. Musela som ju hľadať. Zrazu sa objavila a potom zase zmizla. Je to absurdné. Zaujímalo by ma, prečo musíme pretekať v takýchto podmienkach. Je šťastie, že sa nikto nezranil.

Jazda Petry Vlhovej a Federici Brignoneovej v 2. kole obrovského slalomu v Mont-Tremblant