Za lepších podmienok by Vlhová potvrdila dominanciu z prvého kola, myslí si expertka

Áno, fyzicky to bolo veľmi náročné. Museli drieť od štartu do cieľa, aby lyže poriadne šli. Nebola tam žiadna pasáž, kde by si trošku odpočinuli.

Keď môžem porovnať trať so Söldenom, kde je prudký kopec, v Kanade bolo veľa zmien rytmu a jedna vlna za druhou. V tomto smere to bolo veľmi náročné.

Bolo to niečo iné. Na podobné typy zjazdoviek už nie sme vo Svetovom pohári zvyknutí. Veľmi mi to pripomínalo môj študijný pobyt v Kanade, keď som jazdila preteky Severoamerického pohára. Je to typický profil trate pre východnú časť Kanady.

Petra Vlhová zaznamenala zlepšený výkon oproti vystúpeniu v obrovskom slalome v Killigtone. Čo vravíte na jej vystúpenie?

Presne to si myslím aj ja. Kondične jej to sedelo a drela od štartu do cieľa. Možno ešte viac by jej vyhovovalo, ak by tam bola ešte prudkejšia pasáž. Hralo by jej to ešte viac do kariet. Škoda, že podmienky v nedeľňajšom druhom kole boli náročné.

Slovenka je silová lyžiarka. Sneh na východnom pobreží je veľmi agresívny a Vlhovej tieto podmienky príliš nesvedčia. Pomohlo jej však, že po Killingtone absolvovala niekoľko tréningov na tejto snehovej podložke?

Určite to môže hrať rolu. Sneh v USA a v Kanade je iný, ako máme v Európe. Pretekárkam to zo začiatku naozaj nemusí sadnúť. Môže to robiť problém i servisným technikom, pretože nevedia, ako veľmi lyže majú naostriť alebo ako veľmi stupiť špičku.

Určite sa museli viac zohrať. Petra je však so svojim technikom skúsená dvojica a Slovenka vedela, čo má presne povedať, aby jej pripravil poriadne lyže.

Pretekárke však viac vyhovuje, keď je sneh ľadový a na zjazdovke môže ukázať excelentnú techniku v ťažkých podmienkach.