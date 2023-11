Vlhovej brat prežíva každý jeden oblúk. Som nervóznejší, ako keď som stál na štarte, prezradil

BRATISLAVA. Bol neodmysliteľnou súčasťou tímu. Po dlhých jedenástich rokoch skončil po boku slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej jej brat Boris.

Urobil tak po konci minulej sezóny.

„Rozhodnutie sa rodilo ťažko. Vyrastali sme spolu, takže to nebolo jednoduché. Spravil som ho však a bolo to dobré. Petra to znášala ťažšie. Keď som jej všetko vysvetlil, tak to pochopila. Mám rodinu a jedenásť rokov je veľmi veľa času. Spravili sme pre Slovensko veľké veci,“ vrátil sa späť v relácii Teleráno v TV Markíza.