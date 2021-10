Žampa si chce zlepšiť štartové číslo. Po lyžiach má ešte stále bolesti

"Vrcholí to, verím, že všetko je veľmi dobre nastavené. Po lyžiach je to sem-tam bolestivé, snažím sa to s mojím fyzioterapeutom dávať dokopy cvičením. To je jediná cesta, verím, že to bude držať celú sezónu.

Ak si človek vyžrebuje osmičku alebo desiatku, dokáže to urobiť veľmi veľké rozdiely. Chcem si do olympiády vyjazdiť čo najlepšie štartové číslo, aby som tam mohol podať čo najlepší výkon."

Zrýchľuje vďaka bratovi

V predchádzajúcej sezóne SP dvakrát zabodoval v "obráku" aj Andreas Žampa (24. a 27. miesto), Adam vidí v mladšom bratovi väčší potenciál:

"Ja mu vďačím, keby on nebol na tréningoch taký rýchly, nevedel by som ešte zrýchľovať. On ma posúva a v pretekoch to bolo väčšinou opačne, že ja zajazdím a on je 27. s chybou, pritom všetci vedeli, že je na tom lepšie ako ja."

Najmladší z bratskej trojice Teo Žampa bude súťažiť v Európskom pohári.

"Verím, že sa to stihne generačne vystriedať, aby som o dva, tri roky mohol odísť do úzadia a byť mentorom. Na je to však ešte čas, dúfam že budú mať výsledky a že sa to podarí," dodal Adam Žampa.