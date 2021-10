Vlhová si pochvaľuje zmenu trénera. Pre naplnenie sna urobím všetko, vraví

"Urobila som zmenu a tá je citeľná. Išli sme viac na kvalitu ako na kvantitu, som spokojná, ešte máme necelé dva týždne do prvých pretekov. Ešte potrebujem lyžovať a získať istotu.

Cítim sa dobre, pripravená som dobre, aj keď to ukážu až prvé preteky. Teším sa na ne a uvidím, ako to vypáli," povedala Vlhová, ktorá sa do Rakúska presúvala už v pondelok a zotrvá tam až do tradičnej ľadovcovej ouvertúry.