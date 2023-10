Bol mladý frajer, ktorý míňal, čo to šlo. Keď si hľadal prácu, vyjavene na neho hľadeli

„Zapáčilo sa mi to a začal som si svojvoľne hádzať na stromy a podobne. Bol som vtedy druhák na základnej škole. Otec ma zobral do Pezinka, kde basketbal fungoval. Povedal mi: „Keď ťa to baví, tak poď.“ Nebola to ani prípravka, ale rozbehnutý ročník mladších žiakov. Bol som na výbere a dostal som sa do tímu,“ spomína na útle detstvo.

Urland prestúpil do školy do Pezinka, kde mohol naplno rozvíjať basketbalové zručnosti. Tréningy mal prakticky hneď za rohom. „Mal som aj spolužiakov, ktorí hrávali so mnou basketbal. Bolo to super. Cítil som sa ako Pezinčan prespávajúci v Modre,“ pousmial sa nad rivalitou v okrese.

Možno na to mali vplyv aj parlamentné voľby v roku 2010, keď vládu zostavilo SDKÚ. Zrejme aj na základe toho klub stratil sponzorov. Pezinok sa úplne rozpadol. Klub dostal pokutu za to, že sa odhlásil z ligy a my sme si hľadali nový angažmán.“

Spomínam si, ako sme jedli večeru. Keď nám to oznámili, jedlo sme dali bokom a objednali sme si drinky. Vedenie sa rozutekalo preč. Možno by ich niektorí hráči pobili. Nebola to sranda. Prízvukovali nám, že je všetko v poriadku, ale o problémoch sa šepkalo. Dovtedy nám chodili aj výplaty.

Ďalší rok sa Urland so spoluhráčmi dostali opäť do finále, kde však nestačili na Nitru. O rok neskôr sa finále opakovalo, ale z titulu sa tešili znova Pezinčania.

Posledný finálový zápas sa odohral v Bratislave. Pezinok vyhral v sérii 3:1 na zápasy. „Oslavovali sme niekoľko dní. Bolo to pekné. Patrí to k mojim najkrajším momentom v kariére, pretože žiadnu trofej som predtým doma nemal.

„Bola to veľká rivalita. Kapacita telocvične mohla byť do dvetisíc ľudí. Viem, že niektorí sa ani nedostali na zápas, iní sedeli na schodoch alebo stáli.“

„Česká liga bola náročnejšia a na lepšej úrovni ako slovenská. Nie však o veľa. S Levicami sme sa úspešne dostali do play off českej ligy z posledného miesta. Tam sme chytili v prvom kole nezdolateľný Nymburk. Každý zápas sme prehrali o tridsať alebo štyridsať bodov. Bola to dobrá skúsenosť.“

„Bolo to úžasné. Opäť sme vyhrali nad Nitrou. Mali sme výbornú partiu a do koncepcie dobre zapadli aj zahraniční hráči. Nikto nemal povýšenecké maniere. Aj keď som hral počas kariéry s hráčmi, ktorí mali skúsenosti z NBA, tak stopercentne trénovali a počúvali trénera. Ak bol niekto v šatni kontraproduktívny a nevedel sa správať, tak ho klub posunul ďalej.“

Bez peňazí a klubu

Urland mal zmluvu aj na ďalšiu sezónu, ale nastali problémy s vyplácaním mzdy.

„Už som si myslel, že ukončím kariéru. Prestalo ma to baviť. Jedno obdobie som chodil po Tescu s drobnými v ruke a kalkuloval som, čo si môžem kúpiť. To sme boli profesionálni športovci. Pol roka nám nechodili výplaty. Boli sme bez peňazí. Stále sme však zotrvali, pretože sme hrali ligu. Ak by som bol v normálnom zamestnaní a niekto by mi dva mesiace nezaplatil, tak by som skončil. My sme však sezónu dokončili.“

Niektorí hráči pohrozili klubu súdom. „Nakoniec sme sa mimosúdne vyrovnali. Vyplatili mi to, čo mali. Všetci sme boli nahnevaní. Človek to nerobí pre peniaze, ale musí z niečoho žiť. Mal som vtedy prvého syna na ceste, šiel som do neznáma a na účte som mal 3,50.“

Bývalý basketbalista rozviazal kontrakt a rozmýšľal, kam bude smerovať jeho kariéra. „Chalani, ktorí tam zostali, nedostali nič a klub šiel do krachu.“

Slovenská realita

Pezinský odchovanec si začal hľadať prácu a absolvoval niekoľko pohovorov. „Všetci na mňa iba vyjavene pozerali. Nechápali, že som bol dovtedy basketbalista a nemám žiadnu prax.“

Urland zistil, že narazil na realitu. Zľakol sa. „Keď mi povedali plat, tak som si uvedomil, kde sa vlastne platovo na Slovensku pohybujeme. Chcel som teda ešte skúsiť basketbal.“

Koľko ako basketbalista zarobil?

„Viac ako študovaný otec. Mali sme dôstojné platy,“ reagoval pohotovo.