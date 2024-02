Boom okolo Sagana sme nevyužili. Ľudia však objavili cyklistiku, vraví Čanecký

Objavil som snímku mládežníckej reprezentácie, kde ste spoločne so Saganovcami či Matejom Vyšňom. Nespomínate si, kedy to mohlo byť?

Mojím vzorom bol Ullrich. Aj keď tá éra bola úplne iná ohľadom dopingu a v tomto ohľade ho dnes ťažko brať ako vzor. Ale vtedy som to tak vnímal. Stále bol druhý, tretí za Armstrongom. Nevzdával to, bojoval. A bol aj charakter, keď mal Armstrong v jednej etape pád, on ho počkal.

Vôbec. Jazdil som vtedy za Podbrezovú. Dostal som ojazdený bicykel, ale na tie roky to bolo stále dobré. Zabezpečenie sme mali dobré. A vtedy som to bral ako zábavu popri škole. Každý chalan sa vtedy snažil robiť nejaký šport a ani som nedúfal, že sa budem cyklistikou živiť.

Vždy, keď ste na pódiu, poteší to, a je to zadosťučinenie za drinu a obetu. Najväčšie víťazstvo bolo asi na jednorazovke V4 v Maďarsku, kde som musel podať veľký výkon a bola tam aj dobrá konkurencia.

Boli ste prvý Slovák na Tour de l’Avenir v roku 2010. (ide o najprestížnejšie etapové preteky pre jazdcov do 23 rokov – pozn.). A boli tam desiatky jazdcov, ktorí sa neskôr dostali do tímov WorldTour a mali úspešnú kariéru – Quintana, Landa, Kwiatkowski, Dumoulin, Bardet. Obsadili ste obsadili 17. miesto a vyzeralo to veľmi nádejne, no do WorldTour ani do prokontinentálneho tímu ste sa nikdy nedostali. Prečo?

Vtedy sa preteky jazdili v septembri. Bolo to na konci sezóny a agenti ich veľmi sledovali. No kritériá na to, aby tímy jazdcov podpísali, boli veľmi prísne. Aj môj kolega z Kostariky, musel byť do 5. miesta, aby získal zmluvu s tímom Movistar. Skončil piaty, no i tak zmluvu nakoniec nezískal. Vytlačili ho Španieli.

Čo by som dnes zmenil? Po týchto pretekoch som išiel jazdiť za turecký tím, a to zrejme nebol najlepší výber. Mohol som ísť ešte jazdiť do francúzskeho tímu. Bol v ňom aj Petr Vakoč, ktorý neskôr prestúpil do Quick-Stepu. Možno to by zmenilo moju kariéru. V tom čase však Slováci neboli pre tímy veľmi zaujímaví. Dnes nás už vnímajú inak a agenti sa viac o našu cyklistiku zaujímajú. Tiež vtedy neexistovali rôzne tréningové platformy, kde si môže agent pozrieť vaše tréningy a vidí, aký máte motor.