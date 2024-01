Lyžiarku z olympiády živia párty, svadby a oslavy. V podnikaní sa musíte obracať, vraví

„A to som si hovorila, že po skončení kariéry budem k tomu mať odpor. Ale to vám zostane. Je to ako droga. Pohyb je vo vás zakódovaný. Veď som začala lyžovať, keď som mala šesť rokov,“ spomína. Na lyže chodí pravidelne, hoci sa po skončení kariéry obracia každý deň. Pracuje na Slovenskom zväze biatlonu, je miestna poslankyňa v obci Selce a okrem toho má aj vlastné podnikanie.

„Keď sa ma niekto pýta, čo robím, hovorím: Mám obchod. A hneď nasleduje otázka, či so športovými vecami. To je asi údel športovca. Keď si otvorí obchod, každý si myslí, že to súvisí so športom. Ale nie je to tak,“ opisuje bežkyňa na lyžiach.

„Rada na to spomínam. Dalo mi to veľa do života a ukázalo mi to cestu, ktorou sa uberať. V juniorskom tíme bola v deväťdesiatych rokoch silná konkurencia. Nebolo jednoduché sa do tímu dostať.“

„Pamätám sa dodnes ako domov prišiel telegram, aby som prišla na zraz do Prahy. Rodičia ma boli odprevadiť na autobus. Z Prahy sme potom cestovali na sústredenia a na súťaže. Mala som pätnásť rokov. Bola to pre mňa škola samostatnosti a zodpovednosti,“ hovorí.

Keď sa neskôr dostala do československej reprezentácie, bolo to niečo neskutočné. V juniorskom tíme bola jediná Slovenka.

Bukvajová sa už v mladosti dokázala zaťať a nevzdať sa. Vlastnosť, bez ktorej by v bežeckom lyžovaní neuspela. Na začiatku totiž nepatrila medzi premiantov. Nebola najlepšia, ale pracovala na sebe dovtedy, až kým sa nedostala do reprezentácie.

„Bola to obrovská motivácia. Ísť na olympiádu do Nórska bolo niečo úžasné. Všetko tam bolo skvelé a neskoršie olympiády sa s touto nedali porovnávať,“ hovorí.

„Keď súťažila Betka Havrančíková, neboli v podstate žiadne finančné odmeny. Keď som behala ja, už sa vyplácali, ale neboli to vysoké sumy. Nedá sa to porovnať s hokejom či s futbalom. Tí najlepší si dokázali niečo zarobiť, ale boli tam aj sponzorské prémie,“ opisuje.

„Začalo sa to úspešnou sezónou už v lete. Zariskovala som. Venovala som sa horskému behu a bola som vicemajsterkou sveta a to bol pre mňa signál, že to ide dobrým smerom. Na olympiáde to bol potom veľký zážitok. Som vďačná za tie umiestnenia. Aj súperky sa ku mne správali športovo a blahoželali mi. Na Nagano mám veľmi pekné spomienky,“ hovorí.

„Nebolo to jednoduché, ale nevnímala som to tak. Snažia som sa na sebe pracovať a pomáhať aj tímu.“

„Je dôležité, aby ste popri športe mali nejakú aktivitu. Núti vás to na sebe pracovať a učiť sa. Každý športovec to má inak nastavené, no potom to má po skončení kariéry náročnejšie. Ja som mala šťastie, že mi podal pomocnú ruku biatlonový zväz. Dodnes na ňom pracujem, hoci je to už na inej pozícii.“

„Aj tak to bola výzva, pretože som nevedela nič. Ale naučila som sa a pomohlo mi to získať nové skúsenosti. Za to som vďačná.“

„Bola som s nimi na sústredení, skúšala som streľbu, ale cúvla som. Nešlo mi to. Jurajovi Sanitrovi však vďačím za veľa. Bežecké lyžovanie nie je o tom, že odídete s veľkým zostatkom na bankovom konte. Niečo som si dokázala ušetriť, no nebolo to veľa,“ hovorí Lauková.

Športová kariéra pominula rýchlo. Lauková však myslela na to, že športom sa zrejme neuživí až do dôchodku. Stavila na vzdelanie a študovala na Univerzite Mateja Bela popri športe. Získala bakalársky titul v psychológii a manažérskych systémoch.

„Konkurencia bola pre mňa veľmi dôležitá. Keď máte okolo seba tím, motivuje vás to a pomôže vám dobre sa nastaviť. Ešte keď tím fungoval, stávalo sa mi, že ma na tréningu veľa dievčat zdolalo, ale na súťaži to potom nevedeli. Pretože na tréningu je výkon z 90 percent o fyzickej zdatnosti a 10 percent je mentálna stránka, na pretekoch je to naopak. Veľa dievčat nevedelo na súťaži svoj výkon premeniť na výsledok.“

„Chodila som vypomáhať, keď bolo nejaké podujatie. Pre mňa to bol únik zo stereotypu. A keď deti vyrástli, rozmýšľali sme s mužom, čo budem robiť. Vždy som chcela skúsiť, čo znamená byť podnikateľ. Manžel podniká od 22 rokov. Podnikanie si môže skúsiť každý. Ja to odporúčam. Sama to skúšam už desať rokov,“ hovorí bývalá bežkyňa.

V podnikaní však mala vedľa seba dobrého mentora – manžela, ktorý jej v začiatku pomáhal.

Dôležitý bol aj nápad, v čom sa realizovať.

Hoci ako bývalá reprezentantka má k športu stále blízko, do tejto oblasti sa nechcela púšťať. S inšpiráciou jej pomohla tiež rodina. Laukovej sestra sa vydala do Talianska a švagor má v krajine sieť obchodov s párty sortimentom. Masky, kostýmy, balóny, výzdoba na oslavy, dekorácie na svadby a podobne.

Olympionička ponúka rovnaký sortiment vo Fun shope. Predaj párty sortimentu tu v minulosti nebol. V posledných rokoch zažil boom a dnes je už podobná ponuka bežná aj v supermarketoch.

„Starám sa o to a niekedy aj stojím za pokladňou a predávam. Baví ma to, je to ťažký chlebíček, ale chcela som si to vyskúšať. Tak som pri tom,“ hovorí.

Ekonomika je v útlme

V športe platí, že človek síce musí drieť, ale často sa pohybuje v známom prostredí a má okolo seba ľudí, ktorí mu v jeho kariére pomáhajú. Odvádza svoj výkon, ale nemusí sa starať o to, aby si sám pripravil lyže alebo vybavil hotel.

„V športe je o vás postarané a v podnikaní sa o seba musíte vedieť postarať sám. Je to obrátená pozícia. Išla som do toho s tým, že mám pri sebe dobrého mentora - manžela, ktorý ma podporuje. Má skúsenosti. Ja som prchká povaha, rýchlo sa rozčúlim,“ opisuje.

„Pri podnikaní sa musíte obracať. Niekto si myslí, že vám padajú pečené holuby rovno z neba. Nie je to tak, že keď si otvoríte niečo, už máte vystarané. Aj ja som sa o tom musela sama presvedčiť. Ale to platí pre každého, kto sa venuje podnikaniu.“

Podnikanie nielen na Slovensku zasiahla v posledných rokoch pandémia koronavírusu. Niektoré predajne zatvorili a už neotvorili. Podnikatelia rátali straty. Predaje klesli.

„Pandémia nám uškodila. Zatiaľ sa nám predaj nevrátil na úroveň spred korony. Tento rok bol veľmi náročný. Mám pocit, že ekonomika je teraz v takom útlme. A celkovo sa mi zdá, že aj ľudia sa zmenili. Aj ich prístup k práci je iný. Je náročné nájsť zodpovedných ľudí. A vytratila sa aj ľudskosť. Práca s ľuďmi je náročná.“

Obchod je podľa Laukovej jej najväčší zdroj príjmu, nie však jediný. Okrem podnikania, je tretie volebné obdobie poslankyňa v obci Selce a na Slovenskom zväze biatlonu je viceprezidentka pre kluby a pre ďalšiu činnosť zväzu.

„Som aj predsedníčka organizačného výboru pre podujatia Medzinárodnej biatlonovej únie. V auguste boli v Osrblí majstrovstvá sveta v letnom biatlone. Teraz pripravujeme majstrovstvá Európy, ktoré budú v druhej polovici januára. Týždeň po Svetovom pohári v Jasnej. Toto už je skôr moje hobby. Mám vďaka tomu stále kontakt s profesionálnym športom. Obohacuje ma to a napĺňa.“