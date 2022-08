Pálffy o hráčoch ako Slafkovský: Píše sa o nich až príliš. Ešte nič neukázali

„Som rád, že máme veľkú perspektívu a budúcnosť, aj keď nemáme až toľko hráčov. Dúfam, že to chalani pretavia na ľade to, čo sa o nich píše u na Slovensku. Je toho podľa mňa až moc... Ešte nič neukázali,“ hovoril Pálffy.

„Držím im palce. Hlavne tým trom, ktorí boli na drafte (Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár – pozn. red.). Dúfam, že to ukážu na ľade. Bolo už veľa hráčov, ktorí boli na drafte jednotkami, ale moc im to nevyšlo. Viete, ako skončili... Dúfam, že to dobre dopadne a potiahnu slovenský hokej, pretože sú to mladí chalani,“ myslí si.

Do Ameriky letel ako majster Československa. Titul získal s Duklou Trenčín. V play off vtedy strelil v 13 zápasoch 18 gólov.

Pálffy mal náročnejší vstup do NHL. Už v lete roku 1992 bol v prípravnom kempe New York Islanders.

Podľa neho bude Canadiens tlačiť na Slafkovského, aby hral od začiatku. Inak by to z ich strany vyznelo ako zlyhanie.

Vtedy s ním vedenie Islanders dokonca rozviazalo kontrakt.

„V tom čase by nikto nestavil na to, že bude ešte vôbec hrať NHL, tak si to tam zavaril. A možno tomu neveril ani on sám," cituje nhl.com Pálffyho agenta Jaromíra Henyša.

Pálffymu sa do NHL podarilo vrátiť a jeho kariéra bola úspešná. Dnes vníma veľký rozdiel v tom, ako sú mladí slovenskí hráči pripravení na NHL.

„Poviem to na rovinu. My sme v jeho rokoch neboli takto pripravení. V tom sa hokej posunul. On (Slafkovský) je pripravený neskutočne. Navyše vie dobre po anglicky,“ doplnil majster sveta z Göteborgu.