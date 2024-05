VIDEO: McDavid nechápavo krútil hlavou, o gól ho pripravila odhodená hokejka

V noci na stredu sa podarilo vyrovnať (2:2) aj hráčom Floridy Panthers v sérii s New Yorkom Rangers. Minimálne šesť duelov mali obe vyvrcholenia konferencií aj v rokoch 2004, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2021.

EDMONTON. Útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid bol v nočnom zápase NHL proti Dallasu blízko ku gólu, no jeho strelu po ľade za stavu 2:2 kuriózne zastavila odhodená hokejka brankára Jakea Ottingera.

Puk na ceste do nej však na bránkovej čiare zastavila spadnutá hokejka brankára Ottingera.

Kuriózny moment priniesol záver prvej tretiny počas presilovky Edmontonu. Domáci si v nej vytvorili tlak, ktorý vyústil do strely McDavida do odkrytej bránky.

Pre "olejárov" to bola počas vylúčenia Radka Faksu jediná presilovka v zápase. Síce ju nevyužili, no v druhej tretine dvomi gólmi odskočili súperovi na 4:2, čím dokonali obrat z 0:2.

Víťazný gól strelil Mattias Janmark v oslabení v čase 34:31, na ktorého o 51 sekúnd nadviazal Leon Draisaitl.

Boli to dva najrýchlejšie góly za sebou v podaní Oilers od roku 1990, keď skórovali v rozpätí 17 sekúnd.

Pre Draisaitla to bol desiaty gól v prebiehajúcej play off, čím sa stal iba piatym aktívnym hráčom, ktorý dokázal v dvoch play off v rade streliť dvojciferný počet gólov.

Pred ním sa to podarilo Braydenovi Pointovi, Nikitovi Kučerovovi (obaja Tampa Bay), Jakeovi Guentzelovi a Jevgenijovi Malkinovi (obaja Pittsburgh).