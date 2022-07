ONLINE: Zemplín Michalovce - Dukla Banská Bystrica dnes (Fortuna liga)

V Michalovciach sme boli zvyknutí na bláznivé letá, častokrát totiž z klubu odišla viac ako polovica hráčov a káder sa lepil v úvodných kolách. Tentokrát je to inak, Zemplínčanov posilnil Jánošík zo Žiliny, spod Dubňa prichádza na hosťovanie Slebodník, Szárazovo hosťovanie z Dunajskej Stredy sa zmenilo na trvalý prestup. Ak k tomu započítame ďalšiu hosťovačku Adlera zo Slovana a podpis voľného Jeřábka, tak to vychádza na solídne leto. Na opačnej strane najviac zamrzí odchod Ošimu do poľskej Cracovie.



Z pohľadu súpisky sú spokojní aj pod Duklou. Prebehlo udržanie kľúčových hráčov, odišli len Jurčišin, Šulc a Vajda, na druhej strane prichádzajú Faško z Liberca, Záhumenský z Pohronia, Slávik z Trenčína, Franko z Nitry, ktorý už v Bystrici pôsobil a mnohých prekvapil aj príchod Gašparovič z Petržalky. Ako jeden z troch nováčikov by sa Banskobystričania nemali báť o záchranu.