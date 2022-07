Zápasil v Oktagone, smeruje do UFC. Súper Basharata prevážil o štyri kilogramy

LAS VEGAS. Mal to byť jeho posledný krok pred vstupom do elitnej spoločnosti, no nestane sa tak. Aspoň pre túto chvíľu.

Afgánsky bojovník Farid Basharat sa mal predstaviť na turnaji Dana White´s Contender Series, avšak po pondelnajšom vážení je isté, že sa tak nestane.

Šanca mladého bojovníka zápasiť o miestenku v prestížnej americkej organizácii UFC sa rozplynula potom, čo jeho súper William Souza na váhe minul požadovaný limit bantamovej váhy o 4,5 kilogramu.