Salkazanov obhájil titul na ME, vo finále predviedol parádny obrat

BUDAPEŠŤ. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov obhájil titul majstra Európy vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kilogramov.

V stredajšom dramatickom finále ME v Budapešti zdolal Taliana Franka Chamiza Marqueza 7:5 na body, keď dokázal otočiť stav z 0:5.

"Sú to fantastické pocity. Získať titul bolo veľmi ťažké a som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Prežívame eufóriu, je to nádhera," uviedol pre TASR tréner slovenských reprezentačných voľnoštýliarov Erik Cap.

Dvadsaťpäťročný rodák z Osetska zažil ďalší medailový úspech na vrcholnom podujatí. Vlani triumfoval na kontinentálnom šampionáte vo Varšave, z MS má striebro z Osla 2021 a bronz z Nur-Sultanu 2019 (do 79 kg).