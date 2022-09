Historický úspech i výčitka voči rozhodcovi. Tréner Slovenska: Bola to chyba

Od piatka do nedele pribudol do zbierky slovenskej výpravy každý deň jeden cenný kov. Celkovo tri. Postarali sa o ne osetínski zápasníci reprezentujúci Slovensko.

KOŠICE. Uplynulý víkend sa navždy zapíše do dejín slovenského zápasenia. Na majstrovstvách sveta v srbskom Belehrade zažil tento olympijský šport bohatú medailovú žatvu.

V druhej najťažšej kategórii do 97 kg dokráčal až do finále, kde bol nad jeho sily Američan Kyle Snyder. Ten získal už svoj tretí titul svetového šampióna, v zbierke má aj zlato a striebro z olympijských hier.

Zdolať Snydera je podľa neho v jeho silách. „Myslím si, že áno. Chce to svedomitý tréning,“ poznamenal 23-ročný naturalizovaný slovenský voľnoštýliar.

„Zo striebornej medaily sa teším. Dúfam, že raz z toho bude zlato. Mohlo sa to podariť už teraz, ale dopustil som sa chyby a neútočil tak, ako by som si predstavoval,“ povedal Cakulov pre Sportnet.

Chuť na zlato ešte narástla

Rovnakú métu dosiahol Tajmuraz Salkazanov. Aj on dokráčal až do finále majstrovstiev sveta, dokonca druhýkrát po sebe. A tiež sa musel skloniť pred súperom z rovnakej krajiny ako Cakulov.

Rovnako ako vlani v Osle bol v kategórii do 74 kg nad jeho sily reprezentant USA Kyle Dake. Kým pred rokom Salkazanov prehral 3:7, teraz ťahal za kratší koniec po výsledku 1:3.

„Nie je to osud, je to normálna vec. V pavúku sme boli nasadení tak, že sme sa mohli stretnúť vo finále, a to sa aj stalo. Žiaľ, zase som prehral,“ skonštatoval Salkazanov, ktorý sa v závere márne pokúšal dostihnúť bodové manko.