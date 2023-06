Z nepochopiteľných príčin mal zrušiť titulový zápas. Promotér RFA hľadá náhradu

Takže Dominikovi Humburgerovi dnes celý deň zháňame nového súpera. Chceme, aby o titul išiel, bude to zatiaľ o dočasný titul a budeme potom hľadať nejaké ďalšie náhrady,“ informoval promotér RFA Boris Marhanský vo videu na sociálnych sieťach.

„Bohužiaľ, z nepochopiteľných príčin, zápas, ktorý mal byť o titul s Dominikom Humburgerom, Nenad Avramović zrušil. Zrušil a vymenil svoj manažment, začal meniť podmienky až to vyvrcholilo k tomu, že zrušil celý zápas.

BRATISLAVA. Mal to byť prvý titulový duel organizácie Real Fight Arena v rámci profesionálnych pravidiel MMA.

Organizácia pritom musí riešiť ďalšiu stratu. Poliak Fratczak, ktorý mal zápasiť s Jakubom Benkom, sa zranil a do duelu nenastúpi.

Ozval sa však Brazílčan Joilton Lutterbach, ktorý Slováka vyzýva na titulový duel.

„Takže chlapci, práve teraz som skončil tréning a dopočul som sa, že Benko potrebuje súpera na sobotu.

Samozrejme, že budem bojovať a som na to viac než pripravený. On hovorí, že Muay Thai sú jeho pravidlá, ale klietka sú moje pravidlá. Klietka je moja kancelária, môj domov, tak kámo poďme do toho v sobotu.

Dúfam, že zoberieš ten zápas a že sa to uskutoční a pás bude môj,“ uviedol Joilton Lutterbach vo videu smerom k Benkovi a fanúšikom.

Slovák sa zatiaľ k výzve nevyjadril.