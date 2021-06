Súboj brankárskych kolegov. Zatiaľ je na EURO úspešnejší ten, ktorý v klube nechytá

Každý brankár chce hrať

„Nemyslím si, že by som mal niekomu niečo dokazovať. No chcem podať taký výkon, aby sa Brendan Rodgers nabudúce musel trochu zamyslieť, komu dá príležitosť v bránke,“ citovali Warda britské médiá.

28-ročný brankár bol dlhé roky náhradníkom aj v národnom tíme a do akcie sa dostal len v prípade zranenia Waynea Hennesseyho. Na tohtoročnom turnaji je však jednotkou.

„Nie je to ľahké. Brankári sú takí istí ľudia, ako hráči v poli, aj oni by chceli všetci hrať. No nastúpiť môže len jeden, to patrí k špecifikám tohto postu,“ poznamenal Ward.

Bol členom reprezentácie aj pred piatimi rokmi, keď sa Wales dostal až do semifinále a postaral sa o jedno z najväčších prekvapení turnaja vyradením Belgicka. Ward odchytal vtedy jeden zápas, ten úvodný proti Slovensku, keď Hennessey mal zdravotné problémy.

Teraz Wales v skupine A inkasoval dvakrát, so Švajčiarskom remizoval 1:1, Turkov zdolal 2:0 a napokon podľahol Taliansku 1:0.