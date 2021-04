Slováci dosiahli v príprave prvú výhru, rozhodol 17-ročný útočník

Craig Ramsay, tréner slovenskej reprezentácie: "Boli sme rýchlejší a silnejší na puku ako včera. Aj mladí hráči boli veľmi dobrí. Slafkovský dosiahol víťazný gól po Kňažkovej akcii, bolo zábavné sledovať ako hrali. Všetci naši mladí hráči zahrali veľmi dobre proti hotovým mužom.

Celkovo sme dali vo dvoch zápasoch iba po góle, musíme teda viac strieľať a pokúšať sa skórovať. Napríklad aj dorážkami a tečmi namiesto toho, aby sme chceli zakončovať perfektné akcie."

Juraj Slafkovský, autor víťazného gólu: "Som veľmi šťastný, nečakal som, že mi to vyjde. Bol to môj prvý zápas medzi mužmi, bola to veľká zmena. Mám sa stále čo zlepšovať, ale na začiatok to mohlo byť lepšie, ale aj horšie. Prvé striedanie som sa trochu oťukával, potom to bolo dobré. Tréner mi hovoril, aby som hral naplno, aby som korčuľoval."

Branislav Konrád, brankár Slovenska: "Nebol som mesiac v bránke, Lotyši mali málo striel a ťažšie som sa do toho dostával. Bolo ta pre mňa ťažší zápas z pohľadu psychiky. Pri neuznanom góle vôbec neviem, čo sa dialo, neriešil som to. Myslím si, že sme boli lepší, im dobre zachytal brankár."