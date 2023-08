Keď mám v ležke za tri, neoplatí sa riskovať. Davidová môže skončiť na MS bez medaily

Markéta Davidová, česká reprezentantka: "Na prvej položke fúkalo oveľa viac. Asi to boli moje chyby, no neviem o nich. Musím sa spýtať trénera. Na druhej položke som si to viac strážila. Keď mám v ležke za tri, viac sa neoplatí riskovať. Od rána sa tu všetci potíme, nejde to zastaviť. Ale keď je zatiahnuté a viac fúka, dá sa to."

Júlia Machyniaková, slovenská reprezentantka: "Nie je to najhoršie. Samozrejme, tá streľba ma mrzí. Keďže som mala aj zranenie, myslím, že to nie je zlé. No vždy som so sebou nespokojná. Viem o veľa chybách, ktoré som urobila. Rameno už mám v poriadku, do prípravy s ostatnými som už naskočila. Stále si musím dávať pozor. Nechcem ostatným nahrávať, ale je tu veľa pasáži, o ktorých keby zahraniční pretekári vedeli, zvládli by ich lepšie. Ale ani ja nezvládnem zákruty tak, ako by som nechcela. Nie je to najťažšia trať, akú som kedy šla, ale ani najľahšia."