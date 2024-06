Volko zrejme stratil šancu bojovať v Paríži. Na národnom šampionáte však vyhral

Neviem, čo sa stalo, musíme si to ešte pozrieť na videu s trénerkou. Keďže som mal silný vietor v chrbte, tak pri tom čase to bude veľký odpočet, čiže moja účasť na olympiáde je v rovine zázraku.

Potreboval som zabehnúť iný čas, aby som sa udržal na pozícii, na ktorej som bol v rebríčku doposiaľ," povedal.

Prekážkovú stovku vyhrala v najlepšom čase sezóny olympionička Viktória Forsterová, ktorá dosiahla 12,83 s a za svojím osobným rekordom zaostala iba o jedenásť stotín sekundy.

"Myslím si, že beh v Ríme bol z mojej strany oveľa lepší vzhľadom na techniku. Dnes ma teší hlavne čas, verím, že je dobrým odrazovým mostíkom smerom k olympiáde. Tam by som chcela bežať ešte rýchlejšie, ale nechcem hovoriť dopredu o nejakom konkrétnom čase.

Do Paríža si to idem užiť a vydať zo seba to najlepšie, čo vo mne je. Ešte ma čaká dvojtýždňové sústredenie na Kanárskych ostrovoch, najbližší štart by som mala absolvovať až na OH," povedala.