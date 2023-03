Výber šéfredaktora: Do Slovana sa vrátil riaditeľ, ktorý nikdy neodišiel

To, čo sa deje posledné týždne, mesiace a roky vo futbalovom Slovane je námet na seriál. Mohol by ho režírovať pokojne Jan Hřebejk a volal by sa Ivan.

Komentár jeho otca a majiteľa Slovana Ivana Kmotríka staršieho bol stručný a jasný: „Však on v podstate nikdy neodišiel." A čo na to tréner Vladimír Weiss?

Lobotka je malý obor

Pred bezmála desiatimi rokmi sa po príchode na hosťovanie do Ajaxu Amsterdam preslávil vetou This is my sen. A to, čo predvádza momentálne v drese talianskeho Neapola, je niekedy z futbalovej ríše snov.