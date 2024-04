Slovenské juniorky zvládli prvú domácu prekážku, Kosovo zdolali bez straty setu

Marek Maličký, tréner SR: “Vedel som, že budeme do súpera tlačiť a na podaní môžu prísť aj chyby, čo sa aj stalo. S výnimkou možno troch situácií v zápase, sme boli dominantným tímom. Snažili sme sa v prvom zápase neukázať všetko, čo vieme a to sa nám podarilo.”

Marína Siládiová, univerzálka SR: “V šatni sme si povedali, že ideme vyhrať každú rozohru a myslím si, že toto sme aj naplnili. Do zápasu sme vstúpili s cieľom vyhrať a to sa nám podarilo. Ja som sa cítila herne super. Hrali sme to, čo sme doteraz trénovali a verím, že sa to bude už len zlepšovať. Nečakala som, že budem najlepšou hráčkou tímu a veľmi si to vážim.”

zdroj: svf.sk