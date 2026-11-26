ME v hádzanej žien 2026 sa konajú od 3. do 20. decembra. Šampionát hostí Slovensko, spoločne s Poľskom, Rumunskom, Českom a Tureckom.
Na podujatí sa druhýkrát v histórii predstaví 24 tímov, ktoré aprílový žreb v Katoviciach rozdelil do šiestich štvorčlenných skupín.
Zápasy prvej fázy turnaja budú okrem Bratislavy hostiť aj Oradea, Kluž, Antalya, Brno a Katovice. Poľská hala privíta finále a predtým aj prvé fázy play off spoločne s Klužom.
Zimný štadión Ondreja Nepelu bude hostiť spolu šesť zápasov, vrátane duelov Sloveniek, rozdelených do troch dní v rámci jednej základnej skupiny.
Zverenky trénera Jana Beňadika sa v F-skupine postupne stretnú so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a Nemeckom (8. decembra).
Nominácia Slovenska
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Jakubíková (MŠK Iuventa Michalovce)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Győriová (Kisvárdai KKC), Anastasija Bjalončíková (HC DAC Dunajská Streda)
Spojky: Tatiana Šutranová (ŽRK Bjelovar), Olívia Ščípová (MKS Gniezno), Anette Emma Hudáková (Moyra-Budaörs United Shipping), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce), Barbora Lanczová (MTK Budapešť), Dorota Bačenková (Kisvárdai KKC), Liliana Gogová (HC Tatran Stupava)
Krídelníčky: Martina Popovcová (MKS Gniezno), Eszter Lengyelová (Szombathelyi KKA), Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce), Lenka Ratvajská (KA/Por), Lujza Rozi Bölcskeiová (HC Tatran Stupava), Natália Dmytrenková (HC Galyčanka Ľvov)
Z každej štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy. Tu každý tím odohrá vo svojej hlavnej skupine 3 zápasy s reprezentáciami z inej skupiny. Dva najlepšie tímy z oboch hlavných skupín postupujú do semifinále.
Titul majsteriek Európy obhajujú reprezentantky Nórska, ktoré pred dvoma rokmi vo finále zdolali Dánsko 31:23.
Podujatie vysiela na území Slovenska televízia JOJ na kanáloch JOJ Šport a JOJ Šport 2, šampionát nájdete aj na stanici ČT Sport.
Pozrite si program, výsledky, tabuľky a TV program ME v hádzanej žien 2026.
Slovensko na ME v hádzanej žien 2026
Skupina F
/Ondrej Nepela Arena, Slovensko/
Piatok 4. december:
20:30 Slovensko - Srbsko
Nedeľa 6. december:
15:30 Švédsko - Slovensko
Utorok 8. december:
18:00 Slovensko - Nemecko
Slovensko v tabuľke skupiny F na ME v hádzanej žien 2026
Program, výsledky a tabuľky na ME v hádzanej žien 2026
Skupina A
/Oradea Arena, Rumunsko/
Štvrtok 3. december:
17:30 Slovinsko - Island
20:00 Maďarsko - Čierna Hora
Sobota 5. december:
17:30 Čierna Hora - Island
20:00 Maďarsko - Slovinsko
Pondelok 7. december:
17:30 Slovinsko - Čierna Hora
20:00 Island - Maďarsko
Skupina B
/BT Arena, Rumunsko/
Piatok 4. december:
17:30 Švajčiarsko - Severné Macedónsko
20:00 Nórsko - Rumunsko
Nedeľa 6. december:
17:30 Rumunsko - Severné Macedónsko
20:00 Nórsko - Švajčiarsko
Utorok 8. december:
17:30 Švajčiarsko - Rumunsko
20:00 Severné Macedónsko - Nórsko
Skupina C
/Antalya Spor Salonu, Turecko/
Štvrtok 3. december:
16:30 Turecko - Grécko
19:00 Dánsko - Španielsko
Sobota 5. december:
16:30 Španielsko - Grécko
19:00 Dánsko - Turecko
Pondelok 7. december:
16:30 Turecko - Španielsko
19:00 Grécko - Dánsko
Skupina D
/Arena Brno, Česko/
Piatok 4. december:
18:00 Rakúsko - Chorvátsko
20:30 Holandsko - Česko
Nedeľa 6. december:
18:00 Česko - Chorvátsko
20:30 Holandsko - Rakúsko
Utorok 8. december:
18:00 Rakúsko - Česko
20:30 Chorvátsko - Holandsko
Skupina E
/Aréna Spodek, Poľsko/
Sobota 5. december:
18:00 Francúzsko - Poľsko
20:30 Faerské ostrovy - Ukrajina
Pondelok 7. december:
18:00 Poľsko - Ukrajina
20:30 Francúzsko - Faerské ostrovy
Streda 9. december:
18:00 Faerské ostrovy - Poľsko
20:30 Ukrajina - Francúzsko
Skupina F
/Ondrej Nepela Arena, Slovensko/
Piatok 4. december:
18:00 Švédsko - Nemecko
20:30 Slovensko - Srbsko
Nedeľa 6. december:
15:30 Švédsko - Slovensko
18:30 Nemecko - Srbsko
Utorok 8. december:
18:00 Slovensko - Nemecko
20:30 Srbsko - Švédsko
Hlavná skupina I
/BT Arena, Rumunsko/
Štvrtok 10. december:
Zápas C1 - B2
Zápas A2 - C2
Zápas A1 - B1
Sobota 12. december:
Zápas C1 - B1
Zápas A1 - C2
Zápas A2 - B2
Pondelok 14. december:
Zápas A1 - B2
Zápas A2 - C1
Zápas B1 - C2
Utorok 15. december:
Zápas A1 - C1
Zápas A2 - B1
Zápas B2 - C2
Hlavná skupina II
/Aréna Spodek, Poľsko/
Piatok 11. december:
Zápas F1 - E2
Zápas D2 - F2
Zápas D1 - E1
Nedeľa 13. december:
Zápas F1 - E1
Zápas D1 - F2
Zápas D2 - E2
Utorok 15. december:
Zápas D1 - E2
Zápas D2 - F1
Zápas E1 - F2
Streda 16. december:
Zápas D1 - F1
Zápas D2 - E1
Zápas E2 - F2
Zápas o 5. miesto
/Aréna Spodek, Poľsko/
15:00 Zápas o 5. miesto
Semifinále
/Aréna Spodek, Poľsko/
Piatok 18. december:
17:45 1. semifinále
20:30 2. semifinále
Zápas o 3. miesto
/Aréna Spodek, Poľsko/
Nedeľa 20. december:
15:15 Zápas o 3. miesto
Finále
/Aréna Spodek, Poľsko/
Nedeľa 20. december:
18:00 Finále